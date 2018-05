: La morte di #GiulioRegeni. La madre Paola inizia lo sciopero della fame contro arresto di Amal Fathy la moglie del… - RaiNews : La morte di #GiulioRegeni. La madre Paola inizia lo sciopero della fame contro arresto di Amal Fathy la moglie del… - MediasetTgcom24 : Regeni, da oggi la madre di Giulio in sciopero della fame #regeni - franco_dimuro : RT @konomoronao: La madre di Regeni in sciopero della fame per il protrarsi della detenzione di Amal Lofty. Non lasciamola sola. #veritaper… -

Paola, ladi Giulio,il ricercatore ucciso in Egitto nel 2016, comincia locontro il fermo di Amal Fathy,moglie del legaleOng "Commissione egiziana per i diritti e le libertà", che assiste la famiglia al Cairo. Si alternerà nellocon l'avvocato Ballerini. "Nessuno deve più pagare per la nostra legittima richiesta di verità sulla scomparsa, le torture e l'uccisione di Giulio",scrivono le due donne. Amal è stata probabilmente fermata per uno sfogo su Facebook.(Di lunedì 14 maggio 2018)