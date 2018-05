M5s-Lega | Sapelli non è nome proposto

M5s-Lega - Di Pietro : “Di Maio? Saccente. Dice che stanno scrivendo la storia - ma questa prima si fa e poi si scrive” : “Non posso accettare l’idea di uno che, come Di Maio, Dice: ‘Scriviamo la storia’. prima la si fa la storia e poi la si scrive. In più, sono gli altri che scrivono la storia su di te e su quel che fai. Non è che te la scrivi da solo su quel che farai. E’ una cosa che non ha né capo, né cosa. Quello di Di Maio è un atto di supponenza e di arroganza”. Sono le parole dell’ex magistrato Antonio Di Pietro, ...

Governo - Giulio Sapelli in pole : ecco chi è il prof. che piace a Lega e M5s - : Attualmente, è professore ordinario di Storia Economica presso l'Università degli Studi di Milano , dove insegna anche Economia Politica e, dal 2008, è consigliere d'amministrazione della Fondazione ...

Chi è Giuseppe Conte - possibile nuovo premier nel governo M5s-Lega : Il governo M5s-Lega potrebbe vedere la luce tra poche ore. Dopo l'accordo sul programma, sarebbe stata raggiunta da M5s e Lega anche

Quando Sapelli - possibile premier del Governo M5s-Lega - diceva che la matrice del Movimento era di stampo neonazista : C'è una intervista a Giulio Sapelli che circola parecchio sui social network ma non è di oggi, risale allo scorso settembre. In una conversazione con VITA, il possibile presidente del Consiglio in quota Lega - in lizza con il candidato M5S, il giurista Giuseppe Conte - attaccava duramente il Movimento 5 Stelle, uno dei due partiti che sulla base dell'accordo di Governo potrebbe conferirgli l'incarico da presidente del Consiglio di ...

Nodo premier per M5s e Lega al Colle : Mattarella riceverà il M5s alle 16.30 e poi la Lega alle 18. I due leader continuano a confrontarsi sul programma. E un papabile presidente del Consiglio esce allo scoperto: «Sono pronto»

GOVERNO - SAPELLI PREMIER? "PIENA DISPONIBILITA"/ Consultazioni - Lega-M5s : "voglio Siniscalco ministro" : GOVERNO, ultime notizie live: Consultazioni Mattarella, Giulio SAPELLI PREMIER? "Piena disponibilità. Voglio Siniscalco ministro", Lega e M5s al lavoro su contratto e primo ministro(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 13:44:00 GMT)

Governo - Mattarella vedrà M5s alle 16.30 e Lega alle 18 - L'economista Sapelli : 'Contattato - piena disponibilità' : 14 mag 12:50 Governo, la Ue: siamo in modalità "attesa" "Stiamo seguendo da vicino l'evolversi della situazione politica in Italia. E siamo in modalità di attesa e quando avremo un 'annuncio' faremo ...

M5s e Lega al Colle col nodo del premier : Mattarella riceverà prima il M5s alle 16.30 e poi la Lega alle 18. I due leader continuano a confrontarsi sul programma. |

Governo - Sapelli conferma : "Contattato - sono pronto" Nel pomeriggio M5s e Lega al Colle : C'è l'intesa tra Lega e M5s: nel pomeriggio andranno da Mattarella con il nome del premier. Favorito Sapelli: "Condivido il programma". Segui su affaritaliani.it

In lizza Conti e Sapelli per il premier del Governo M5s-Lega : "E' tutto vero. Sono stato contattato da entrambi le parti politiche e ho dato la mia piena disponibilità. Mi hanno spiegato che stanno valutando anche un altro profilo, quello di Conte e non mi hanno ancora detto chi hanno scelto". Così l'economista Giulio Sapelli all'ANSA, sulla sua possibile candidatura a premier da parte di M5S e Lega.