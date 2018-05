M5S-Lega - niente intesa : chiesto altro tempo. Salvini : «Mano libera sui migranti». Di Maio : «Non facciamo nomi» : L'intesa sul nome del premier non c'è e anche sul programma restano parecchie distanze. Servirà ancora qualche giorno di trattative dunque per far vedere se si riuscirà a...

Il contratto di governo non c'è ancora. Lega e M5S molto distanti su immigrati - regole europee - giustizia e infrastrutture : Neanche una pausa caffè: "Questa sera faremo molto tardi", avverte a metà pomeriggio il leghista Claudio Borghi, tra i parlamentari seduti al tavolo per la stesura del programma di governo. Nelle stanze di Montecitorio si va avanti a oltranza, almeno per altri tre o quattro giorni, perché un accordo ancora non c'è, nonostante gli sherpa di M5s e Carroccio stiano lavorando alla stesura del contratto ormai da ...

Sondaggi - la Lega vola al 25 - 5% : così il centrodestra unito si avvicina al 40. M5S fermo al 32 - 1% - il Pd stabile al 19 : Lega e Cinquestelle trattano punto su punto il contratto di governo, ma con un occhio rivolto ai Sondaggi. Anche se Matteo Salvini sostiene che il tentativo di formare un esecutivo con i pentastellati sia segno di responsabilità e che si stia cercando di evitare di tornare al voto, se le due forze non dovessero trovare un accordo l’ipotesi di elezioni anticipate rimane in piedi. E sarebbe proprio il leghista, stando alle rilevazioni di Swg ...

Sapelli - 'premier' per poche ore : 'M5S e Lega? Erano d'accordo. Ora scriverò libri' : Giulio Sapelli , 71 anni, economista, a lungo professore all'università Statale di Milano, per poche ore stamani è stato premier in pectore del governo M5S-Lega . Il suo nome è circolato infatti come ...

La tragica e infinita farsa del governo M5S-Lega : Dopo 71 giorni di stallo, Di Maio e Salvini proseguono con la loro farsa istituzionale e mostrano di non aver alcun rispetto delle istituzioni e in particolare delle prerogative del presidente della Repubblica e sono convinti del fatto che, in virtù di una mezza vittoria alle scorse elezioni, l'Italia intera possa e debba aspettare i loro comodi calcoli elettorali nonostante le molteplici scadenze nazionali e internazionali che attendono il ...