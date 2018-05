M5S-Lega | l' intesa ancora non c' è Il Quirinale concede altro tempo Salvini | ' Mano libera

Governo Lega-M5S - stallo premier e programma/ Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio : Quirinale dà tempo : Governo M5s-Lega, stallo su premier, programma e contratto: Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio e concede altro tempo, ma è spiazzato. Scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 20:09:00 GMT)

La tragica e infinita farsa del governo M5S-Lega : Dopo 71 giorni di stallo, Di Maio e Salvini proseguono con la loro farsa istituzionale e mostrano di non aver alcun rispetto delle istituzioni e in particolare delle prerogative del presidente della Repubblica e sono convinti del fatto che, in virtù di una mezza vittoria alle scorse elezioni, l'Italia intera possa e debba aspettare i loro comodi calcoli elettorali nonostante le molteplici scadenze nazionali e internazionali che attendono il ...

C'eravamo tanto amati... M5S-Lega si scoprono lontani Naufraga il governo giallo-verde? : governo Lega-M5S in alto mare. Tutto sembrava far presagire che oggi sarebbe stato il giorno della svolta. Il giorno dell'ok al contratto di governo e il giorno dell'annuncio del presidente del Consiglio. E invece Luigi Di Maio e Matteo Salvini, accompagnati dai rispettivi capigruppo... Segui su affaritaliani.it

Governo - Colle concede tempo a M5S-Lega : 19.46 Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non intende impedire la nascita di un Governo politico che avvii finalmente la legislatura. Ha quindi preso atto - a quanto si apprende della richiesta di Lega e M5S di avere qualche giorno in più di tempo per un'intesa. Saranno dunque Di Maio e Salvini a far sapere al capo dello Stato quando saranno pronti.

Dalla Tav alla Gronda - le grandi opere sul banco di prova del Governo M5S-Lega : Le grandi opere, Dalla Tav alla Pedemontana, dal Terzo Valico al Tap, si apprestano a costituire un banco di prova per il programma di Governo M5s-Lega. Sono molti i dossier su cui i due schieramenti ...

Lega e M5S ancora divisi su premier - migranti e infrastrutture : ... ad avere libertà di azione nella scelta dei ministri e in particolare in quella del ministro dell'Economia a irrigidire i Cinque Stelle quando lo stesso Sapelli ha anticipato che, se dovesse essere ...

Governo : Carfagna - trattativa infinita ma no intesa Lega-M5S : Roma, 14 mag. (AdnKronos) – “Forza Italia sta seguendo con preoccupazione la trattativa infinita tra Lega e 5 Stelle. E’ chiaro che al momento non c’è accordo su punti salienti del programma e non c’è intesa sul nome del candidato premier. Ci auguriamo che si arrivi a un progetto serio e concreto e magari anche condivisibile. Per ora c’è solo tanta confusione”. Lo ha detto Mara Carfagna di Forza Italia ...

Intesa M5S - Lega chiede pareri elettori : 19.31 La Lega vuole ascoltare il parere dei propri elettori sull'Intesa con il M5S per la formazione del nuovo governo. L'ufficio organizzativo federale ha inviato una lettera ai segretari regionali e provinciali per invitarli a prenotare le piazze per il prossimo fine settimana per "consentire lo svolgimento di una consultazione tra la cittadinanza sul cosiddetto "Contratto di governo". In ogni gazebo ci dovrà essere un'urna per raccogliere ...

M5S-Lega - l'intesa ancora non c'è : chiesto altro tempo. Salvini : 'Mano libera sui migranti'. Di Maio : 'Non facciamo nomi' : l'intesa sul nome del premier non c'è e anche sul programma restano delle distanze. Servirà quindi ancora qualche giorno di trattative dunque per far vedere se si riuscirà a far nascere il governo ...

Governo - M5S-Lega chiedono tempo : ancora nessun nome e distanze sui temi : ROMA 'Saro' molto schietto, cosi' il pubblico capisce: stiam facendo uno sforzo enorme perche' se dovessimo ragionare per convenienza politica, partitica e personale non saremmo qua. Perche' se dovessimo ragionare a pane, convenienza seggi e sondaggi saremmo i primi a dire 'chi ce lo fa fare , lasciamo tutto nelle mani del ...

Stallo su premier e programma - M5S-Lega chiedono altro tempo a Mattarella : Ancora un nulla di fatto sulla premiership e sul «contratto». I due leader sottoporranno l’eventuale accordo di governo alle rispettive basi elettorali. Il capo leghista: «Il governo parte se può fare le cose, se ci rendessimo conto che non in grado allora ci fermiamo». Il capo politico dei Cinque Stelle: «premier? Non facciamo nomi» ...

Un governo Lega-M5S non può avere un premier terzo : Mentre Lega e 5s chiedono altro tempo a Sergio Mattarella, mentre le trattative su un governo giallo-verde continuano a restare nel tunnel dei veti incrociati, penso che invece la questione sia molto semplice. Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono in grado di trovare un'intesa su un premier politico? Se sì, ci sono i presupposti per un loro governo. Se no, non ce ne sono perché l'idea di premier terzo, che pure sembra tenere banco ...

