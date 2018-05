M5s-Lega | in difficoltà sul premier

Altre notizie : M5s-Lega in ...

Sondaggio Swg per Enrico Mentana - cambia il quadro : centrodestra in volto - la Lega 'vede' il M5s : Il primo Sondaggio Swg del TgLa7 di Enrico Mentana dopo la riabilitazione di Silvio Berlusconi, e nel giorno della frenata sul governo di Lega e Movimento 5 Stelle , cambia il quadro politico italiano.

Sondaggi politici : Lega Nord super - crollo M5s Video : La Lega Nord di Matteo Salvini continua a raccogliere record di consensi, in difficolta' invece il M5S. I Sondaggi politici della seconda settimana di maggio hanno per protagonista la Lega, prima forza politica della coalizione di Centrodestra. Male il Movimento 5 Stelle, sopratutto se si raffronta il dato di oggi con quello registrato non più tardi di tre settimane fa. Rimane stabile Forza Italia, mentre perde qualcosa Fratelli d'Italia, al ...

M5s-Lega - niente intesa : chiesto altro tempo. Salvini : «Mano libera sui migranti». Di Maio : «Non facciamo nomi» : L'intesa sul nome del premier non c'è e anche sul programma restano parecchie distanze. Servirà ancora qualche giorno di trattative dunque per far vedere se si riuscirà a... : L'sul nome del premier non c'è e anche sul programma restano parecchie distanze. Servirà ancora qualche giorno di trattative dunque per far vedere se si riuscirà a...

Lega-M5s : "Più tempo" | Ok di Mattarella | Salvini : "Con M5s distanze su alcuni temi - non voglio spaccare il centrodestra" : Il leader della Lega: "Il governo parte se può fare le cose, se ci rendiamo conto che non siamo in grado non cominciamo neanche". Il Carroccio, come M5s, farà votare il contratto alla sua base : Il leader della Lega: "Il governo parte se può fare le cose, se ci rendiamo conto che non siamo in grado non cominciamo neanche". Il Carroccio, come M5s, farà votare il contratto alla sua base

Il contratto di governo non c'è ancora. Lega e M5s molto distanti su immigrati - regole europee - giustizia e infrastrutture : Neanche una pausa caffè: "Questa sera faremo molto tardi", avverte a metà pomeriggio il leghista Claudio Borghi, tra i parlamentari seduti al tavolo per la stesura del programma di governo. Nelle stanze di Montecitorio si va avanti a oltranza, almeno per altri tre o quattro giorni, perché un accordo ancora non c'è, nonostante gli sherpa di M5s e Carroccio stiano lavorando alla stesura del contratto ormai da ... : Neanche una pausa caffè: "Questa sera faremotardi", avverte a metà pomeriggio il leghista Claudio Borghi, tra i parlamentari seduti al tavolo per la stesura del programma di. Nelle stanze di Montecitorio si va avanti a oltranza, almeno per altri tre o quattro giorni, perché un accordo ancora non c'è, nonostante gli sherpa di M5s e Carroccio stiano lavorando alla stesura delormai da ...

