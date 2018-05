M5s-Lega | Brunetta | “Salvini? Non mi fido di lui Si è comportato come un fidanzato

Sapelli - premier mancato : 'Ho incontrato M5s e Lega - avranno cambiato idea' : Giulio Sapelli, 71 anni, economista, a lungo professore all'università Statale di Milano, per poche ore premier in pectore, non sembra darsi per vinto. LEGGI ANCHE

Ecco tutti i nodi - e le falle - del programma Lega-M5s : Ecco tutti i nodi del programma sottoscritto dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle: Flat tax solo a parole e una maxi rottamazione Le aliquote diventano due. La flat tax, proposta del centrodestra, è ...

Giulio Sapelli premier? Una burla. Fatto fuori - ma li sputtana : 'Ho incontrato Lega e M5s ieri - e...'. Un'atroce verità : Sul nome di Giulio Sapelli presidente del Consiglio siamo alle comiche finali. Dopo che l'economista aveva prima glissato e poi confermato le voci che lo volevano candidato premier del futuro governo ...

Lega e M5s oggi al Quirinale. Salvini : Di Maio premier? No. Ipotesi Conte - Tramonta Sapelli : L'accordo sul premier ancora non c'è. - Il segretario della Lega, Matteo Salvini, è appena arrivato agli uffici dei gruppi parlamentari insieme a Giancarlo Giorgetti per un incontro con il leader M5S, ...

Ecco tutti i nodi (e le falle) del programma Lega-M5s : Ecco tutti i nodi del programma sottoscritto dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle:Flat tax solo a parole e una maxi rottamazioneLe aliquote diventano due. La flat tax, proposta del centrodestra, è entrata nel contratto di governo giallo-verde nella versione della Lega Nord, quindi con aliquota unica al 15%. Ma nel corso della trattativa le aliquote sono diventate due, così come gli scaglioni di reddito, che invece sono assenti nella tassa piatta ...

Governo Lega M5s : i nomi papabili per i ministri. Paragone premier? : La trattativa tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio è giunta agli sgoccioli. I due leader hanno definito nelle ultime ore il programma del prossimo Governo Lega M5S. Ora, oltre alla lista completa dei ministri, manca solo da presentare la figura tanto attesa del Presidente del Consiglio, che dovrebbe essere comunicata al Colle in tempi brevi: probabilmente nel pomeriggio. Il totoministri e il totopremier sono serviti. Il ruolo dei leader nel ...

Governo - Mattarella vedrà M5s alle 16.30 e Lega alle 18 | Smentito il nome di Sapelli per Palazzo Chigi : 14 mag 12:50 Governo, la Ue: siamo in modalità "attesa" "Stiamo seguendo da vicino l'evolversi della situazione politica in Italia. E siamo in modalità di attesa e quando avremo un 'annuncio' faremo ...

Giulio Sapelli - chi è?/ Possibile Premier del Governo Lega-M5s : economista ‘critico’ - Salvini fu suo studente : Giulio Sapelli potrebbe essere il Presidente del Consiglio del Governo Lega-Movimento 5 Stelle. Tra i suoi studenti all'Università c'è stato anche Matteo Salvini(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 15:02:00 GMT)

M5s-Lega - Sapelli non è nome proposto : ANSA, - ROMA, 14 MAG - Non è Giulio Sapelli il nome del possibile premier che sarà portato al Colle. Lo afferma, interpellato dall'Ansa, il portavoce M5s, Rocco Casalino. Anche fonti della Lega, ...

M5s-Lega - Di Pietro : “Di Maio? Saccente. Dice che stanno scrivendo la storia - ma questa prima si fa e poi si scrive” : “Non posso accettare l’idea di uno che, come Di Maio, Dice: ‘Scriviamo la storia’. prima la si fa la storia e poi la si scrive. In più, sono gli altri che scrivono la storia su di te e su quel che fai. Non è che te la scrivi da solo su quel che farai. E’ una cosa che non ha né capo, né cosa. Quello di Di Maio è un atto di supponenza e di arroganza”. Sono le parole dell’ex magistrato Antonio Di Pietro, ...

Governo - Sapelli : "Disponibile Voglio Siniscalco all'Economia" M5s e Lega non confermano. Giallo : C'è l'intesa tra Lega e M5s: nel pomeriggio andranno da Mattarella con il nome del premier. Favorito Sapelli: "Condivido il programma, ma Voglio dire la mia sui ministri. Vorrei Siniscalco". Segui su affaritaliani.it

Governo - Giulio Sapelli in pole : ecco chi è il prof. che piace a Lega e M5s - : Attualmente, è professore ordinario di Storia Economica presso l'Università degli Studi di Milano , dove insegna anche Economia Politica e, dal 2008, è consigliere d'amministrazione della Fondazione ...

Governo - Sapelli : "Disponibile Voglio Siniscalco all'Economia" Ma M5s e Lega non confermano. Giallo : C'è l'intesa tra Lega e M5s: nel pomeriggio andranno da Mattarella con il nome del premier. Favorito Sapelli: "Condivido il programma, ma Voglio dire la mia sui ministri. Vorrei Siniscalco". Segui su affaritaliani.it

Chi è Giuseppe Conte - possibile nuovo premier nel governo M5s-Lega : Il governo M5s-Lega potrebbe vedere la luce tra poche ore. Dopo l'accordo sul programma, sarebbe stata raggiunta da M5s e Lega anche