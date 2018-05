M5S e Lega al Quirinale nel pomeriggio | Conte o Sapelli | altri 2 nomi da premier

Nel contratto M5S-Lega in pensione tre anni prima (ma resta il nodo costi) : Nel confronto in corso sul programma di governo il superamento della riforma Fornero è il punto di convergenza più forte. C’è accordo sull’abolizione della pensione anticipata e sul ripristino della pensione di anzianità con 41 anni e cinque mesi di contributi a prescindere dall’età, o quota 100 (101 per gli autonomi) con il meccanismo delle quote. Meccanismo che prevederebbe comunque un’età minima di 64 anni. Il «nodo» costi...

L'accordo di governo tra Lega e M5S è praticamente fatto. Manca il premier : Ci siamo, l’accordo tra Lega e Movimento Cinque Stelle per il governo sembrerebbe davvero ad un passo. Dopo una Domenica passata a discutere a Milano, prima nella sede della Regione, poi nell’ufficio di un parlamentare lombardo, Stefano Buffagni, l’annuncio di Luigi Di Maio: "A momenti chiamiamo il Quirinale e gli diamo tutte le informazioni. È stata una giornata molto produttiva". Il capo politico di M5s, ha ...

Governo M5S-Lega - dalle 16.30 le consultazioni al Quirinale : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo aver concesso diversi giorni di tempo a Matteo Salvini e Luigi Di Maio per comporre un esecutivo, riceverà oggi le delegazioni dei due partiti al Quirinale per fare il punto della situazione e chiudere in tempi brevi.Il calendario è stato pubblicato oggi ed è così arrivata la conferma che Movimento 5 Stelle e Lega saliranno al Quirinale in separata sede. Luigi Di Maio, accompagnato da ...

[Il punto] Nel programma miliardario Lega-M5S c'è un grande assente e due beffe atroci per il Sud : Qualcuno avrebbe dovuto portare la mappa aggiornata sui dati della disoccupazione in Europa al tavolo delle trattative Lega-M5s. Il motivo? Molto semplice. Nel contratto di governo non c'è traccia ...

