M5s | Abbiamo chiesto ancora tempo a Mattarella per completare il programma

Governo - Mattarella vede M5s e Lega - Di Maio : 'Abbiamo chiesto altro tempo - non facciamo nomi per il premier' : Anche fonti della Lega, interpellate al riguardo, non confermano che ci sia una indicazione per il professore di economia a Palazzo Chigi. PIU AGGIORNAMENTI 10

Governo Lega-M5s - Casalino : “Abbiamo affrontato 15 punti - ne mancano 5. Vogliamo chiudere oggi” : “Il programma è all’incirca sui venti punti, 15 li abbiamo affrontati e adesso vanno un po’ rivisti. Speriamo di finire nel pomeriggio perché Vogliamo chiudere oggi, potremmo anche non farcela. Ci sono ancora tante cose su cui discutere”. Lo ha detto il portavoce del M5S Rocco Casalino al suo arrivo al Pirellone, a Milano, per la seconda giornata di tavolo tecnico tra Lega e pentastellati per la stesura del ‘contratto per ...

Governo Lega-M5s - nuovo vertice tra i leader. "Di nomi non abbiamo parlato" : Il leader del Carroccio: "Incontro con Berlusconi? Vedremo". E poi twitta: "intellettuali radical chic, fatevene una ragione". Elsa Fornero sfida i due: "Cambiano la mia legge? Guardano al passato" ...

Renzi : 'Governo con M5s è presa in giro'. Di Maio : 'Ci abbiamo provato - la pagheranno' : E Renzi, usando parole simili, sfida i 5Stelle ad un confronto in streaming, come il Movimento chiedeva cinque anni fa: in questo modo, per l'ex segretario dem, si potrebbe "capire se hanno cambiato ...

Renzi : 'No a governo con M5s - ma pronti a scrivere le regole insieme' - Di Maio : 'Ego smisurato - noi ci abbiamo provato' : "Il titolo di domani dovrebbe essere quello di tutti i giorni: siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo ". Lo ha detto l' ex segretario del Pd Matteo Renzi , sottolineando che "...

M5s - Di Maio lancia un appello al Pd - ecco cosa abbiamo in comune : Con una lettera aperta al Corriere della Sera sottolinea i punti in comune dei due programmi di partito: la revisione del trattato di Dublino, l'equa ripartizione dei migranti nell'Ue, il salario ...

Di Maio ai parlamentari M5s : 'Chiuso con la Lega - abbiamo dignità' : "Dopo 50 giorni il forno della Lega è chiuso, noi abbiamo una dignità". Lo afferma il capo politico M5S Luigi Di Maio aprendo l'assemblea congiunta dei parlamentari. Le sue parole, viene riferito, ...

ACORDO PD M5s/ Governo - Martina incontra Fico e apre a Di Maio - Fassino si chiede : “Abbiamo alternative?” : Accordo M5S PD, Governo: Martina incontra Fico e apre a Di Maio, i Dem si spaccano: virale l’hashtag #senzadime. Potrebbe scatenarsi la rivolta in seno al Partito Democratico(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 23:49:00 GMT)

Molise - Salvini : abbiamo stravinto - subito governo centrodestra-M5s : Il leader della Lega rilancia il patto con il M5S. «Basta dire io, io, io. Mettiamoci subito a lavorare per il Paese». Di Maio: «La gente vuole il governo del cambiamento»

Molise - Salvini : abbiamo stravinto - subito governo centrodestra-M5s : Altro che artifizio elettorale, caro Di Maio, la nostra area politica è forte, competitiva, credibile, e ancora una volta è stata premiata dai cittadini nelle urne. «La schiacciante vittoria del ...

Governo - Salvini : “Se cadono i veti si parte. Abbiamo segnali in questo senso? Sì - aspettiamo il M5s” : “Se cadono i veti si parte e si parla di programmi”. Matteo Salvini risponde così alle domande dei cronisti, che lo attendono fuori da Palazzo Giustiniani al termine delle consultazioni tra il centrodestra unito e la presidente Casellati. Non vi sentite più tanto spesso con Di Maio? “No” replica il leader della Lega e del centrodestra. “Se oggi si parte è una bella giornata” ripete Salvini. “Avete ...

Taverna (M5s) : “Aprendo al Pd abbiamo dimostrato la nostra maturità” : Lo dice al Fatto quotidiano Paola Taverna, vicepresidente M5s del Senato. “Aprendo a tutto il Pd abbiamo dimostrato la nostra maturità. Ma noi vogliamo accordarci con chi vuole fare qualcosa per il Paese, e questo va oltre i partiti”. “Io spero – spiega Taverna – che dentro il Pd trovino l’unità, discutendo di cosa serve al Paese invece che litigare tra di loro. E comunque Di Maio è stato molto chiaro: noi ...

Governo - Giarrusso (M5s) : “Noi vincitori abbiamo il diritto di dire quando la guerra è finita. E gli altri lo devono capire” : “Dobbiamo ricostruire un Paese. Che la guerra è finita possiamo dirlo noi che abbiamo vinto, gli altri devono capirlo” lo ha detto Mario Giarrusso, senatore del Movimento 5 Stelle, presente alla convention di Ivrea Sum #02, il secondo incontro organizzato dall’associazione fondata in ricordo di Gianroberto Casaleggio di Martina Castigliani e Elena Peracchi L'articolo Governo, Giarrusso (M5s): “Noi vincitori ...

Schifani (FI) : “Abbiamo battuto il M5s - è impossibile che Di Maio faccia il premier” : Renato Schifani, ex presidente del Senato, rieletto a Palazzo Madama dichiara che Forza Italia non ha intenzione di appoggiare un esecutivo targato Cinquestelle: "La legge elettorale prevede una parte proporzionale e una parte di coalizione. E la nostra coalizione ha battuto il M5S. Quindi il premier sarà essere espressione del centrodestra, non può essere certo Luigi Di Maio".Continua a leggere