Internazionali d'Italia Roma 2018 : come vederli in tv e diretta streaming? Il programma e gli orari di Lunedì 14 maggio : ... Sky Sport 1 e Sky Sport 2, e con la possibilità di assistere ai match anche in streaming, grazie a Sky Go . Il torneo femminile, invece, sarà coperto da Supertennis , anche in streaming sul sito, ...

Diretta TV e streaming Lunedì 14 maggio 2018 : Diretta TV e streaming lunedì 14 maggio 2018 Si parte nella notte, all'1.00 con Velez Sarsfield-Argentinos Juniors . Il match valevole per la Superliga Argentina, già vinta dal Boca Juniors dell'ex ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : come vederli in tv e diretta streaming? Il programma e gli orari di Lunedì 14 maggio : Seconda giornata degli Internazionali d’Italia di Roma. Dopo l’antipasto di ieri, da oggi si fa sul serio. Sarà la giornata degli italiani, con ben dieci, tra singolare e doppi, impegnati sui vari campi del Foro Italico. Ma sarà anche la giornata delle stelle, come Kei Nishikori, che aprirà il programma del Centrale contro lo spagnolo Feliciano Lopez, o Victoria Azarenka, che giocherà un primo turno a dir poco intrigante contro la ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : tutti gli italiani in campo Lunedì 14 maggio. Orari e programma delle partite. Come vederle in tv : Dopo l’antipasto di ieri gli Internazionali d’Italia Roma 2018 entrano nel vivo. Oggi sarà una ricca giornata per i colori azzurri perché scenderanno in campo ben dieci italiani, tra singolare e doppi. Fabio Fognini avrà l’onore di aprire la sessione serale contro il francese Gael Monfils, in una sfida che si preannuncia piena di colpi spettacolari e divertenti. In campo maschile toccherà anche alle wild card Marco Cecchinato, ...

“Il capitano Maria” – Seconda puntata di Lunedì 14 maggio 2018. Trama e anticipazioni. : Al lunedì Raiuno passa dal commissario al capitano. Terminato il ciclo di repliche di Montalbano è tempo della prima tv con una nuova fiction, Il capitano Maria. Articolata in quattro puntate vede protagonista Vanessa Incontrada. Il capitano Maria Maria Guerra è un capitano dei Carabinieri, un militare, ha la responsabilità della guida di un gruppo […] L'articolo “Il capitano Maria” – Seconda puntata di lunedì 14 maggio 2018. Trama e ...

Lunedi 14 Maggio sui canali Sky Cinema HD : Alien: CovenantL'astronave Covenant trasporta migliaia di embrioni in direzione di un pianeta dalle caratteristiche idonee alla colonizzazione da parte degli umani. A causa di un'avaria l'equipaggio e' costretto a interrompere il sonno criogenico: una volta svegliatosi, intercetta un segnale radio da un pianeta molto vicino, anch'esso conforme come caratteristiche atmosferiche e precedentemente non individuato. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore ...

“Che fuori tempo che fa” – Ventinovesima puntata di Lunedì 14 maggio 2018 – Copertina di Crozza - Ciro Ferrara e Alba Parietti tra gli ospiti. : Ventinovesima puntata nella seconda serata del lunedì di Raiuno, a partire dalle 23:40, con Che fuori tempo che fa, il talk show ideato e condotto da Fabio Fazio. Che fuori tempo che fa Che fuori tempo Che Fa è aperto dalla Copertina di Maurizio Crozza. Poi segue il talk con gli ospiti al tavolo che […] L'articolo “Che fuori tempo che fa” – Ventinovesima puntata di lunedì 14 maggio 2018 – Copertina di Crozza, Ciro Ferrara e Alba Parietti ...

Programmi TV di stasera - Lunedì 14 maggio 2018. Su Rai1 Il Capitano Maria : Vanessa Incontrada in Il Capitano Maria Rai1, ore 21.25: Il Capitano Maria - Seconda Puntata - 1^Tv Fiction di Andrea Porporati del 2017, con Vanessa Incontrada, Andrea Bosca, Carmine Buschini. Prodotta in Italia. Trama: Maria continua ad indagare sull’attentato. Tutto fa pensare che l’autore sia il vecchio boss Vito Patriarca. Ma il Capitano comprende che sotto c’è qualcosa di molto più complesso. Chi è veramente Annagreca Zara, la misteriosa ...

Giro d'Italia 2018 - domani il giorno di riposo - Lunedì 14 maggio - . Quando si ricomincia? Programma - orario e tv della decima tappa Penne-... : La corsa sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai e su Eurosport, in diretta streaming su Rai Play e su Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. MARTEDI' 14 maggio: 10.55 ...

Giro d’Italia 2018 - domani il giorno di riposo (Lunedì 14 maggio). Quando si ricomincia? Programma - orario e tv della decima tappa Penne-Gualdo Tadino : domani lunedì 14 maggio il Giro d’Italia 2018 osserverà il secondo giorno di riposo. Dopo dieci giorni intensi, con le tre tappe in Israele (e il lungo trasferimento in Sicilia) e ben tre arrivi in salita tra Etna, Montevergine e Campo Imperatore, il gruppo potrà tirare un po’ il fiato e godersi una giornata di relax che sarà fondamentale per recuperare le forze in vista di una seconda settimana che culminerà con la scalata del Monte ...

Le previsioni meteo per domani - Lunedì 14 maggio : Dove pioverà e dove no, che poi è l'unica cosa che interessa davvero The post Le previsioni meteo per domani, lunedì 14 maggio appeared first on Il Post.

Corecom : "Raccontare per ricostruire" : Lunedì 14 maggio a Roma - sede Agcom - presentazione progetto "Tv di comunità" edizione 2018 : ... attraverso il racconto di buone notizie legate ai temi di economia, cultura, turismo e legami sociali. Appunto: "Raccontare per ricostruire"