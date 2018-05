Luigi Favoloso | ' Qui dentro l' ho fatto con tre persone' Giallo sul ' luogo segreto' nella

Al GF 2018 è tempo di confessioni - i rapporti di Luigi Favoloso spiazzano tutti (e intanto Baye Dame smentisce Angelo) : Dimenticate l'armadio, questo GF 2018 sta superando ogni record: Luigi Favoloso avrebbe avuto rapporti in casa, Angelo Sanzio ha detto di aver avuto un incontro ravvicinato con Baye Dame. Queste sono le ultimissime news dalla Casa del Grande Fratello e a noi, sinceramente, fanno sorridere: dovremmo crederci? Una rivelazione pare fosse finta e tutto frutto di uno scherzo, l'altra è stata smentita da uno dei coinvolti, ma intanto è emersa un'altra ...

Grande Fratello 15 - parla lo 'zio' di Luigi Mario Favoloso : 'non lavoro con i call center' : Grande Fratello 15, Nina Moric ha lasciato Luigi Mario Favoloso: il messaggio su Instagram Il messaggio pubblicato su Instagram dalla modella e showgirl croata. Non si placano le polemiche social legate all'eliminazione di Aida dal Grande Fratello 15. Colpa, si fa per dire, di un'infelice uscita di Luigi Mario Favoloso andata in onda i giorni precedenti all'ultima diretta su ...

Grande Fratello 15 - Luigi Favoloso e l'ormone fuori controllo : il blitz nel cuore della notte - mentre lei dorme... : Nella casa del Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso , continua a tenere banco Luigi Favoloso . O meglio, tiene banco il suo ormone. Infatti il diretto interessato ha rivelato di avere avuto rapporti ...

Luigi Favoloso hard. In chiacchiera con Alberto Mezzetti - racconta le sue storie di sesso nella casa : Fermi tutti. Al Grande Fratello è arrivato il momento delle confessioni hot. Dopo Angelo Sanzio che ha parlato di un presunto incontro sessuale con Baye Dame, è arrivato il momento per un altro concorrente di dare fiato alle trombe. In questo caso però, e la cosa non stupisce, ha svelare i suoi intrallazzi è stato Lugi Favoloso che è stato ripreso mentre raccontava ad Alberto Mezzetti alcuni episodi intimi della sua permanenza nella casa. ...

Grande Fratello : Luigi Favoloso abbandonerà il reality martedì prossimo? Video : Luigi Favoloso è sicuramente uno dei protagonisti della quindicesima edizione del Grande Fratello: con i suoi comportamenti discutibili, il napoletano è stato sin dall'inizio il personaggio più chiacchierato della Casa. Dopo aver battuto al televoto Aida Nizar, voci sempre più insistenti sostengono che l'ex fidanzato di Nina Moric potrebbe lasciare il reality nel corso della puntata di martedì 15 maggio. Il motivo di questo presunto abbandono, ...

GF 15 : Veronica esprime dubbi su Luigi Favoloso : Veronica Satti del Grande Fratello rivela di avere riserve su Luigi Favoloso Dal primo momento in cui Veronica Satti e Luigi Favoloso si sono incontrati nella casa più spiata dagli italiani hanno immediatamente legato. Un legame, che è sembrato poter essere immediatamente forte e duraturo. Tuttavia proprio in queste ultime ore qualcosa si è rotto. Cosa è successo tra i due? L’altra sera Alberto Mezzetti si è avvicinato a Veronica Satti, ...

Luigi Favoloso abbandona il Grande Fratello! : Incredibile! La quindicesima edizione del Grande Fratello pullula di colpi di scena! Dopo l’eliminazione di Aida Nizar e l’entrata nella casa del Ken umano, Luigi Favoloso abbandona il gioco! Vediamo che cosa è accaduto! Credete che gli autori del Grande Fratello abbiano ignorato i comportamenti scorretti di Luigi Favoloso nei confronti di Aida Nizar? La settimana scorsa l’imprenditore napoletano in vista delle nomination ha ...

Grande Fratello : Luigi Favoloso geloso di Mariana e Alberto : Mariana Falace e Alberto Mezzetti fanno ingelosire Luigi Favoloso al GF? Ancora triangoli amorosi nella casa del Grande Fratello. L’avvicinamento tra Mariana Falace e Alberto Mezzetti potrebbe iniziare a infastidire Luigi Favoloso che, tra alti e bassi, in queste settimane si è legato alla modella partenopea tanto da scatenare la gelosia di Patrizia Bonetti. In questi giorni il “tarzan” del GF 15 ha iniziato una corte serrata ...

Grande Fratello 2018 / Luigi Favoloso tra Veronica e Mariana : duri scontri e sospetti nella Casa : Grande Fratello 2018, continuano gli scontri nella Casa. Veronica Satti attacca Luigi Favoloso per il suo comportamento con Mariana Fallace: "Sei incoerente"(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 07:30:00 GMT)

Grande Fratello nei guai : Luigi Favoloso a rischio espulsione? : Luigi Favoloso potrebbe essere espulso dal GF 15? L’indiscrezione choc Queste ultime ore sono state davvero complicate per la quindicesima edizone del Grande Fratello. Cosa è successo stavolta? Molti sponsor hanno preso le distanze dal padre di tutti i reality condotto da Barbara d’Urso per via di tutti gli episodi di bullismo di queste settimen ai danni di Aida Nizar. Per tale ragione proprio gli sponsor se la sono data a gambe ...

GF 15 - Luigi Favoloso e i call center : parla ‘Zio’ Edoardo Biasini : Biasini parla di Luigi Favoloso del GF 15: “Non so chi sia” “Zio attiva i call center”: è bastata questa frase pronunciata la scorsa settimana da Luigi Favoloso al Grande Fratello, appoggiato da Filippo Contri, per scatenare polemiche e dubbi sui social, proprio nel momento in cui si trovava al televoto con il ciclone spagnolo Aida Nizar, Alberto Mezzetti e Simone Coccia. Una frase che non è passata inosservata ai ...

Grande Fratello : Luigi Favoloso e Mariana Falace fanno pace : Mariana Falace e Luigi Favoloso del GF 15: arriva la tregua La mattinata è iniziata all’insegna dell’armonia nella casa del Grande Fratello. Dopo le accese liti delle ultime settimane, il sabato ha portato la quiete nel reality condotto da Barbara d’Urso. Tra Mariana Falace e Luigi Favoloso è arrivata la pace. La modella partenopea e l’ex compagno di Nina Moric si sono infatti punzecchiati negli ultimi giorni. Il 30enne ...

Nina Moric e il post malinconico su Instagram. I fan : «È per Luigi Favoloso» : A pochi giorni dalla rottura in diretta tv tra Nina Moric e Luigi Favolos o, la modella croata ha condiviso su Instagram un post con una frase malinconica. Frase che secondo alcuni fan sarebbe ...