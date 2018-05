Luigi Favoloso minaccia Alberto Gesto della pistola contro Tarzan | «Ti aspettano fuori

Grande Fratello 2018 - Luigi Favoloso tenta di baciare Mariana poi dichiara "Amo ancora Nina" : Mattinata di rivelazioni nella Casa, Luigi ha tenta to di dare un bacio alla modella napoletana poi in confessionale dichiara : "La Moric è tutta la mia vita"

Grande Fratello 15 - Patrizia Bonetti su Luigi Favoloso : "Probabilmente ho sbagliato uomo" : L'ex gieffina Patrizia Bonetti , dopo le dichiarazioni rilasciate a Domenica Live, riprende l'argomento scottante legato a Luigi Favoloso nella puntata di Mattino Cinque andata in onda stamani. Ciò che sappiamo fino ad ora è che la giovane ragazza e l'ex fidanzato di Nina Moric hanno avuto un'attrazione all'interno della casa del Grande Fratello , come ribadisce e giustifica la giovane bolognese: Lì vivi veramente un'altra realtà rispetto a quella ...

Grande Fratello 15 - parla lo 'zio' di Luigi Mario Favoloso : 'non lavoro con i call center' : Grande Fratello 15, Nina Moric ha lasciato Luigi Mario Favoloso: il messaggio su Instagram Il messaggio pubblicato su Instagram dalla modella e showgirl croata. Non si placano le polemiche social legate all'eliminazione di Aida dal Grande Fratello 15. Colpa, si fa per dire, di un'infelice uscita di Luigi Mario Favoloso andata in onda i giorni precedenti all'ultima diretta su ...