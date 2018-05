Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con il presidente Mattarella | Nomi non

Matteo Salvini gela Luigi Di Maio : 'Lui premier? No - siamo responsabili' : Un secco 'no' a Luigi Di Maio premier. Intercettato dai cronisti all'entrata di Montecitorio, Matteo Salvini ha risposto quasi a monosillabi a chi gli chiedeva di commentare le voci circolate nelle ...

E se alla fine il premier 'politico' fosse Luigi Di Maio? : Due episodi, nulla più. Ma nella tensione carica di nulla di queste ore, in cui a Montecitorio tutto sembra sempre sul punto di accadere, dicono forse qualcosa di quel che sarà da qui a qualche ora. ...

Giuseppe Conte - l'uomo vicino a Luigi Di Maio lanciato verso Palazzo Chigi : sarà lui il premier? : Le indiscrezioni si rincorrono alla velocità della luce. Si parla dell'accordo tra Lega e M5s per il governo. Accordo che è stato raggiunto sul programma mentre, sul nome del premier, le voci ...

Giulio Sapelli premier? E lui : 'No comment'. Potrebbe essere l'uomo dell'accordo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini : Nella notte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini avrebbero trovato un accordo sul nome del premier. La figura che Potrebbe andare alla guida del governo giallo-verde verrà presentata dai leader nel corso ...

Governo - Luigi Di Maio sale al Colle alle 16 - 30 e Matteo Salvini alle 18 : alle 16,30 vedrà la delegazione del Movimento 5 stelle, con i capigruppo parlamentari, D anilo Toninelli e Giulia Grillo , e il capo della forza politica, Luigi Di Maio . alle 18 al Colle salirà ...

Luigi Di Maio - l'indiscrezione sull'accordo Lega-M5s : verso il ministero del Lavoro - lui che non ha mai lavorato : Sul vertice al Pirellone di Lega e Movimento 5 stelle girano alcune voci. Dal 'terzo uomo', un 'tecnico-politico' che sarà il presidente del Consiglio alla composizione della squadra di governo. Pare ...

Vittorio Feltri e il governo di Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Tranquilli - sarà solo un governo del c***' : Per cui stai calmo Fabrizio, purtroppo qui non abbiamo neppure i sovranisti, magari li avessimo e rivendicassero il nostro diritto a decidere la politica di casa. In questo momento vedo intorno a me ...

Luigi Bisignani - tutti i gravissimi errori di Sergio Mattarella : 'E che succede ora se Di Maio...'. Scacco matto : A Sergio Mattarella , l'arbitro del Quirinale, serve il Var. Luigi Bisignani , sul Tempo , usa una metafora calcistica per ripercorrere alla moviola tutti gli errori del Colle in questi due mesi di ...

Fabio Fazio - Luigi Di Maio gli dà buca e lui la prende male : 'Evidentemente...' - reazione scomposta : La prende con perfidia, Fabio Fazio . Il leader del M5s Luigi Di Maio ha annullato all'ultimo la sua partecipazione a Che tempo che fa e il conduttore di Raiuno commenta con un sardonico '...

Che tempo che fa / Ospiti e diretta : salta l'intervista a Luigi Di Maio (13 Maggio 2018) : Che tempo che fa torna in onda oggi, domenica 13 Maggio: Ospiti di Fabio Fazio sono Di Maio, Paolo Sorrentino, Toni Servillo, Claudio Amendola, Luca Argentero, Milly Carlucci e Bennato.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 20:26:00 GMT)

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il depistaggio : 'Non rientriamo più' - ecco dove sono - e di cosa stanno parlando - : Il depistaggio di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. I leader di Lega e M5s si stanno ancora vedendo, ma non al Pirellone come previsto ma, da quanto apprende l'agenzia Adnkronos, nello studio di un ...

Luigi Di Maio - entrata a gamba tesa su Matteo Salvini al tavolo delle trattative : 'Tu premier? Sai che Mattarella...' : L'impegno di Matteo Salvini e Luigi Di Maio è quello di presentare il nome del premier al presidente Sergio Mattarella entro domenica sera, per poi discutere la squadra dei ministri e il programma ...

