Lost in Space rinnovata per una seconda stagione

Lost IN SPACE - Netflix rinnova la serie per una seconda stagione! : Pericolo, Will Robinson! Il gigante rosso dello streaming ha annunciato quest'oggi il rinnovo della serie sci-fi LOST in SPACE per una seconda stagione, che probabilmente arriverà nel 2019.LOST IN SPACE - Recensione della prima stagione Questa mattina Netflix ha annunciato il ritorno della serie con una seconda stagione, una decisione avvenuta grazie all'incredibile interesse mostrato per la serie, con ottime recensioni globali nella fase di ...

Lost IN SPACE - Recensione della prima stagione : "We're Robinsons. Live together or die together."Il 13 Aprile 2018 è arrivato sui Netflix di tutto il mondo l'atteso reboot di LOST in SPACE con i suoi primi dieci episodi. C'è stata parecchia attesa su questa serie e i primi responsi positivi arrivati dalla critica prima del suo rilascio hanno reso il pubblico davvero fiducioso e pieno di aspettative. Aspettative che sono state decisamente ripagate, in una prima stagione all'insegna del ...

Lost in Space e la fantascienza per famiglie di Netflix : ... che rappresenta il contraltare di un titolo come Annientamento, un'altra forma di fantascienza vista di recente proprio su Netflix e che dimostra la volontà del canale streaming di fornire un ...

Lost in Space di Netflix - il cocktail di fantascienza che mancava : Come si vede subito dalla lista, per quanto i primi grandi successi della piattaforma in streaming siano stati più connessi con il reale , House of Cards , Orange is the New Black , , da un paio di ...

Lost in Space di Netflix - il cocktail di fantascienza che mancava : Il gioco di Netflix col nostro patrimonio culturale pop e di genere si fa sempre più raffinato. Se non ne mixa gli ingredienti in un nuovo contenitore originale pieno di indipendenza e insieme nostalgia (Stranger Things), ne riprende direttamente la memoria senza il ponte delle citazioni facendosi prequel (Star Trek Discovery), remake (Una serie di sfortunati eventi) o, nel caso di Lost in Space, ...

Google e Netflix collaborano a Lost in Space per Google Home : Ora potrete interagire con l'assistente di Google Home per giocare con la serie tv Lost In Space semplicemente pronunciando "Ehi Google, gioca a Lost in Space" e parlare con Will e gli altri componenti della famiglia Robinson per aiutarli a esplorare i dintorni sconosciuti del luogo dell'atterraggio di emergenza verificatosi durante il viaggio verso Alfa Centauri. L'articolo Google e Netflix collaborano a Lost in Space per Google Home proviene ...

Lost in Space - dopo 50 anni torna la serie cult con la famiglia Robinson : Lost in Space è tornato. Esattamente quel Lost in Space che alla fine degli anni ’60 (1965-68) ha plasmato la mente di intere generazioni di nerd, anticipando, di fatto, quello che sarebbe accaduto, da lì a pochi anni, nella realtà con lo sbarco del primo uomo sulla luna. Questa volta si tratta di un reboot firmato Netflix: la prima stagione della serie di fantascienza sarà rilasciata il 13 aprile sulla piattaforma di streaming. La trama ...

Lost IN SPACE - Perdersi nello spazio e in se stessi... : Era il 1965 quando ABC mandò in onda il primo episodio di una delle serie di fantascienza più acclamate di quel decennio: LOST in SPACE. Tre stagioni che hanno fruttato piuttosto bene con un front-man celebre della TV di quei tempi, vale a dire Guy Williams. Poi solo negli anni '90 si è tentato di creare un film degno di questo nome, che nonostante un cast di livello, non era riuscito a restare al passo con gli standard della serie. In seguito ...

Serie Tv - «Lost in space» : ci siamo ri-persi nello spazio : I fan di House of Cards abituati a vederla nei panni della politica calcolatrice Jackie Sharp dovranno abituarsi a una versione molto diversa di Molly Parker: quella di Maureen Robinson, la brillante scienziata protagonista di Lost in space, la nuova Serie di Netflix disponibile dal 13 aprile. LEGGI ANCHE«Deep State», Mark Strong: «Non chiamatemi James Bond» Lo show è il remake dell’omonima Serie sci-fi di culto degli anni ’60, che seguiva le ...

Amanti delle serie TV - prepararsi all'impatto : Lost in Space sbarca su Netflix : Amanti delle serie TV, preparatevi all'impatto: Netflix annuncia l'uscita di Lost in Space, remake dell'omonima serie sci-fi anni '60, prodotto televisivo che negli Stati Uniti riscontrò grande successo e raggiunse il traguardo delle 3 stagioni per un totale di 83 puntate. Quello Netflix non è il primo remake di Lost in Space: risale al 1998 un film con protagonisti William Hurt, Gary Holdman, Matt LeBlanc e Mimi Rogers.Disponibile ...

Torna "Lost in Space" serie sci-fi degli Anni 60 : A cinquant'Anni dal suo debutto, Torna Lost In Space, rivisitazione in chiave drammatica e moderna dell'omonima serie sci-fi degli Anni 60 , uno dei primi esperimenti americani di genere, . E Torna ...

Lost in Space : ecco il trailer della nuova serie Netflix - : Netflix ha da poco diffuso sul web il primo trailer ufficiale di 'Lost in Space' . Il nuovo show ispirato all'omonima serie degli anni Sessanta, e sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal 13 aprile 2018. A cinquant'anni dal suo debutto, ritorna in Tv questa versione della serie sci-fi, che il nuovo 'Lost in Space' rivisita in chiave drammatica e moderna. ...

Lost in Space - la nuova serie targata Netflix al via : Le suggestioni arrivano questa volta dal passato e da un classico della fantascienza come Lost in Space, mitica serie tv anni Sessanta, ma anche film del 1998, ora remake sorprendente e nuova serie targata Netflix a disposizione per gli abbonati del colosso dello streaming dal 13 aprile. Lost in Space, cast e trama Lost in Space è ambientata in un futuro distante circa 30 anni dal nostro presente, in un’epoca cui la colonizzazione dello ...