LORO 2 Il film di Sorrentino difficile da prendere sul serio

PAOLO SORRENTINO/ Berlusconi nel film "LORO 2" : l'ideologia lascia il posto alla tenerezza (Che tempo che fa) : PAOLO SORRENTINO è riuscito a scuotere l'opinione pubblica con il suo Loro 2, seconda parte del film su Silvio Berlusconi. Oggi il regista sarà ospite a Che tempo che fa

LORO - Noemi Letizia boccia il film su Silvio Berlusconi! : Noemi Letizia , la giovane ragazza al centro della cronaca quando Berlusconi andò alla sua festa di 18 anni a Casoria, infatti non ha affatto amato il film, definendolo una vera e propria "toppa" a ...

Non solo 'LORO' di Sorrentino : arriva un nuovo film su Berlusconi del produttore Steve Jones : Un nuovo film su Berlusconi. Lo sta sviluppando il produttore, nominato agli Emmy, Steve Jones. La pellicola in lingua inglese è incentrato su un affare immobiliare che riguarda una delle ex residenze ...

Recensione LORO 2 - film su Silvio Berlusconi di Paolo Sorrentino con Toni Servillo : Arriva nelle sale Loro 2, secondo capitolo del film su Silvio Berlusconi realizzato dal premio Oscar Paolo Sorrentino, con Toni Servillo e Elena Sofia Ricci. Vi forniremo trama, Recensione e commento. Recensione del film “Loro 2” Siamo nel 2010, Silvio Berlusconi sta decidendo la strategia migliore per “tornare in campo” e vincere le elezioni. Parallelamente il rapporto ventennale con la moglie Veronica Lario è agli sgoccioli e ...

Film in uscita al cinema - cosa vedere e cosa no : LORO 2 - Tonno Spiaggiato - La banalità del crimine - Il dubbio : Tonno Spiaggiato di Matteo Martinez. Con Frank Matano, Lucia Guizzardi, Niccolò Senni. Italia 2018. Durata: 90’ Voto 3,5/5 (DT) Francesco, un giovane stand-up comedian che non fa ridere nessuno, all’improvviso con una battuta sui capezzoli di sua nonna fa sbellicare Francesca, una cameriera un po’ in carne. Il ragazzo se ne innamora, stanno insieme tre anni, poi lei gli procura un’audizione con un impresario importante e lui per fare colpo ...

LORO 2 e gli altri film del weekend : Con Loro 2 si completa la visione di Paolo Sorrentino su Berlusconi. Dovendo scegliere: è meglio vedere solo l’1 o solo il 2? Leggi

LORO1 di Sorrentino - film poetico sulla decadenza morale Italia : ... racconta palesemente di Silvio Berlusconi inquadrato però, a differenza del pregresso Caimano , 2006, di Nanni Moretti che puntava alla critica politica, dal punto di vista umano e ne scopre le ...

Sorrentino gioca con Frank Matano sull'uscita dei LORO film il 10 maggio : il siparietto da ridere : 'Ho capito che moriremo tutti ma comunque ci terrei molto che andaste a vedere il mio film', inizia così il divertente siparietto tra Frank Matano e Paolo Sorrentino. Nello stesso giorno, il 10 maggio,...

PAOLO SORRENTINO - LORO 2 : IL SECONDO FILM SU SILVIO BERLUSCONI / "Non volevo puntare il dito contro nessuno" : PAOLO SORRENTINO torna al cinema con LORO 2, il SECONDO FILM su SILVIO BERLUSCONI: le dichiarazioni del regista e degli attori Elena Sofia Ricci e Toni Servillo.

PAOLO SORRENTINO - LORO 2 : SECONDO FILM SU BERLUSCONI/ Un film su "un amore finito" : la strana coincidenza... : LORO 2, il film di PAOLO SORRENTINO uscirà il 10 maggio: al centro della scena Silvio BERLUSCONI e la sua immagine di uomo cinico e senza scrupoli. Ma il regista preferisce così...

LORO 1 - il film più berlusconiano di Paolo Sorrentino : Loro 1, l’ultimo film di Paolo Sorrentino, non è un film su Silvio Berlusconi: è un film fortemente, profondamente, radicalmente berlusconiano. Non fatevi ingannare neppure dal titolo, anch’esso un po’ paraculo. Nel film, un personaggio lo spiega così: Loro significa quelli che contano. Macché, il film parla di noi, pretendendo pure di mostrarci come ci siamo ridotti. Peccato che a mostrarcelo sia uno di Loro, caduto anche lui – come B., ...

Paolo Sorrentino - LORO 2 : secondo film su Silvio Berlusconi/ "Al cinema rachitico preferisco il digiuno…" : Loro 2, il film di Paolo Sorrentino uscirà il 10 maggio: al centro della scena Silvio Berlusconi e la sua immagine di uomo cinico e senza scrupoli. Ma il regista preferisce così...

Paolo Sorrentino - LORO 2 : il secondo film su Silvio Berlusconi/ Perché dividerlo in due parti? : Loro 2, il film di Paolo Sorrentino: in sala a partire dal 10 maggio 2018 il secondo capitolo del lungometraggio su Silvio Berlusconi, interpretato da Toni Servillo

LORO 2 - Paolo Sorrentino racconta il suo Berlusconi : «Non posso non fare dei film alla Sorrentino!» - Best Movie : ... fondatore di Mediolanum interpretato dallo stesso Servillo, con una scelta geniale, ndr, e quella della telefonata mi hanno fatto capire che Paolo ci portava ad allontanarci dalla cronaca per ...