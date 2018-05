L’opera teatrale “I fuori sede” da’ voce ai malati di cancro | giovani pazienti oncologici

meteoweb.eu

(Di lunedì 14 maggio 2018) Utilizzare il teatro per sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti irrinunciabili degli oltre tre milioni diitaliani. E, al tempo stesso, darea chi è stato colpito da questa malattia: testimoniarne la forza, il dolore e l’energia vitale necessaria per affrontarla. Sono questi i due principali obiettivi che si prefiggesede: la prima dedicata aialle prese con l’esperienza del. Andrà in scena il prossimo 19 maggio al Teatro Quirino di Roma a partire dalle ore 20.30 e sarà poi replicata anche a Milano (al Teatro Manzoni), a Napoli (al Teatro Mercadante) e a Catania (al Teatro Stabile). Ideata dall’Associazione Pancrazio, scritta da Maria Teresa Carpino in collaborazione con Gigi Palla, è stata realizzata grazie al supporto della Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO). L’evento ...