L' Opa di Atlantia e Acs su Abertis riceve adesioni fino al 79%

Atlantia ritira l'Opa su Abertis : Teleborsa, - Atlantia ritira l'OPA su Abertis La mossa arriva in esecuzione degli accordi raggiunti con Hochtief e ACS sull'operazione di investimento congiunto in Abertis. La rinuncia deriva dall'...

Atlantia ritira l'Opa su Abertis : Atlantia ritira l' OPA su Abertis La mossa arriva in esecuzione degli accordi raggiunti con Hochtief e ACS sull' operazione di investimento congiunto in Abertis . La rinuncia deriva dall'intervento di ...

Abertis - via all’Opa congiunta. Atlantia entra in Hochtief : L’offerta promossa da una newco partecipata dalla holding italiana al 50% più un’azione. La proposta sul mercato a 18,36 euro...

Atlantia - trovato l'accordo con ACS sull'Opa Abertis : Atlantia ha raggiunto un' intesa preliminare su Abertis con ACS , Actividades de Construcción y Servicios, ed Hochtief AG che sarà oggetto di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione ...

Atlantia - trovato l'accordo con ACS sull'Opa Abertis : Teleborsa, - Atlantia ha raggiunto un' intesa preliminare su Abertis con ACS , Actividades de Construcción y Servicios, ed Hochtief AG che sarà oggetto di delibera da parte del Consiglio di ...

Atlantia-Acs - stop alla guerra delle Opa e alleanza per il controllo di Abertis : Atlantia e Acs-Hochtief hanno trovato l’accordo su Abertis.?L’ipotesi è di presentarsi in maniera congiunta alla conquista del gruppo spagnolo. In particolare, verrà costituito un veicolo attraverso cui verrà promossa l’Opa su Abertis e sarà partecipato con quote assai simili dal gruppo italiano e da quello guidato da Florentino Perez. Una formulache sembra piacere al governo di Madrid...

Atlantia-Acs - accordo fatto su Abertis : newco a Madrid e Opas : Atlantia e Acs-Hochtief hanno trovato l’accordo su Abertis.?L’ipotesi p di presentarsi in maniera congiunta alla conquista del gruppo spagnolo. In particolare, verrà costituito un veicolo attraverso cui verrà promossa l’Opas su Abertis e sarà partecipato con quote assai simili dal gruppo italiano e da quello guidato da Florentino Perez. Una formulache sembra piacere al governo di Madrid...

Atlantia : da Consob spagnola ok a Opa Hochtief : Roma, 12 mar. (AdnKronos) – Disco verde della Consob spagnola all’opa di Hochtief su Abertis Infraestructuras. A comunicare l’autorizzazione all’offerta è la Cnmv. Questa offerta, spiega la Commissione, tiene in considerazione l’offerta concorrente presentata da Atlantia autorizzata da Cnmv il 9 ottobre scorso. L'articolo Atlantia: da Consob spagnola ok a opa Hochtief sembra essere il primo su Meteo Web.

Atlantia - ok Consob spagnola a Opa Hochtief - Acs - su Abertis : Milano, 12 mar. , askanews, Via libera della Consob spagnola all'Opa di Hochtief, controllata del gruppo Acs, su Abertis, in concorrenza con l'offerta presentata da Atlantia. E' quanto informa una ...

Atlantia - ok Consob spagnola a Opa Hochtief - Acs - su Abertis : Milano, 12 mar. , askanews, - Via libera della Consob spagnola all'Opa di Hochtief, controllata del gruppo Acs, su Abertis, in concorrenza con l'offerta presentata da Atlantia. E' quanto informa una ...

Atlantia-Abertis - via libera della Consob spagnola all'Opa rivale : MILANO - La Cnmv, l'equivalente spagnolo della Consob, ha autorizzato l'offerta di Hochtief , Acs, su Abertis, in concorrenza a quella dell'italiana Atlantia . Ma la retorica delle due offerte ...

Borsa : l'EurOpa aspetta Draghi - a Milano tengono banco Mediaset/Tim e Atlantia : La riunione della Bce non dovrebbe riservare sorprese in termini di politica monetaria. Piuttosto, sottolineano gli analisti di Mps Capital Services, sara' importante seguire la conferenza stampa di ...

Atlantia - contatti con Acs per evitare una guerra di Opa su Abertis : MILANO - Da sfidanti a possibili alleati. È questo il nuovo scenario che potrebbe configurarsi tra Atlantia e Acs a proposito dell'offerta su Abertis. È stata la stessa società italiana a confermare ...