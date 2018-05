Lo spin-off di Suits con Gina Torres ha finalmente un titolo ufficiale

Basket - Playoff Serie A 2018 : respinto il ricorso di Avellino. Gara-2 contro Trento si giocherà a Brindisi : È stato respinto il ricorso presentato stamattina dalla Sidigas Avellino contro la sentenza di giudice sportivo che aveva squalificato il campo della squadra irpina per due partite. La sentenza è stata così confermata e di conseguenza Gara-2 della Serie di quarti di finale contro Trento, in programma domani sera, si giocherà a Brindisi. La squalifica, infatti, costringe Avellino a scegliere un palazzetto lontano almeno 100 km: si è optato per la ...

The CW ordina lo spin-off di The Originals dedicato ad Hope : trama e titolo della serie : The CW tiene duro, mentre gli altri network hanno cancellato quasi 20 show in una settimana, la rete giovane continua ad investire e questa volta rende ufficiale l'ordine dello spin off di The Originals. La serie nata da una costola di The Vampire Diaries e incentrata sui Mikaelson, gli originali che hanno fatto capolino proprio nella serie madre, avrà il suo spin-off completamente dedicato alla giovane Hope. La figlia di Klaus ed Hayley, un ...

Margot Robbie conferma che lo spin-off su Harley Quinn è in lavorazione : Sono passati ormai due anni dal primo esordio di Margot Robbie come Harley Quinn sul film “Suicide Squad”. L’idea di realizzare uno spin-off dedicato esclusivamente al suo personaggio era già nell’aria da tempo (con alla regia Cathy Yan) ma recentemente l’attrice durante una intervista ha confermato che il film è ancora in lavorazione e ha dichiarato anche: Ho proposto l’idea di un film di gruppo al femminile ...

La chat con l'ultima offerta M5S che spinge Forza Italia al «bivio» : La quiete domenicale dei senatori di Forza Italia viene turbata da un messaggio proveniente da una chat interna e riservata, che secondo fonti autorevoli ricondurrebbe a uno dei più influenti amici ...

Peaky Blinders avrà altre due stagioni e un balletto come spinoff? : Le avventure nella cupa e industrializzata Birmingham di inizio novecento del clan Shelby e di Tommy Shelby protagonista di Peaky Blinders, potrebbero non essere vicine alla fine.Steven Knight, creatore della serie tv, ha infatti rivelato alla platea accorda ad un evento proprio a Birmingham che potrebbe esserci ancora spazio per continuare a raccontare le avventure degli Shelby e che la gangster serie potrebbe diventare un balletto. La ...

Offese antisemite - Abu Mazen si scusa. Israele respinge : "E' un patetico negazionista" : Il presidente palestinese aveva affermato che taluni comportamenti degli ebrei determinarono la Shoah

Gruppo Volkswagen - Si torna a parlare di spin-off della Ducati : Si torna a parlare di ipotesi di vendita per la Ducati. Nel corso dell'assemblea annuale degli azionisti del Gruppo Volkswagen, infatti, il nuovo ceo Herbert Diess ha dichiarato che per la Casa di Borgo Panigale saranno valutate delle prospettive sostenibili per il futuro. Per il marchio motociclistico, insieme ad altre realtà del Gruppo come la Man Diesel & Turbo e l'azienda di trasmissioni Renk, saranno presto studiate delle ...

Game of Thrones : lo spin-off sarà un prequel sulla famiglia Targaryen? : E' finalmente arrivata un'ottima notizia per i milioni di fan, sparsi in tutto il mondo, della serie tv Il trono di spade [VIDEO], ispirata ai romanzi dello statunitense George Martin. Infatti, lo scrittore nordamericano ha reso noto che entro la fine dell'anno uscira' il suo nuovo romanzo il cui titolo sara' Fire and Blood e che dovrebbe essere ispirato alla storia della famiglia Targaryen. Inoltre, lo scrittore nordamericano ha annunciato sul ...

Game of Thrones - George R.R. Martin ha anticipato il tema dello spinoff con il suo nuovo libro? : Ogni occasione è buona per i fan di Game of Thrones per provare ad ingannare l'attesa in vista dell'ultima stagione prevista per il 2019. Se poi di mezzo ci si mette George R.R. Martin, l'autore della saga letteraria da cui tutto è partito, ovviamente l'interesse si raddoppia.TvLine ha suggerito che Martin nel recente articolo pubblicato sul proprio sito per annunciare il prossimo rilascio del libro Fire & Blood, potrebbe aver dato un ...

L’ultimo annuncio di George R.R. Martin ha svelato un indizio sugli spin-off de Il trono di spade? : Gli argomenti degli spin-off de Il trono di spade sono attualmente misteriosi tanto quanto la fine della celebre saga trasformata in serie tv, ma l'autore dei romanzi de Le cronache del ghiaccio e del fuoco potrebbe aver appena fornito un indizio importante sull'argomento. Nell'ultimo post apparso sul suo blog personale, lo scrittore George R.R. Martin ha annunciato che The Winds of Winter, penultimo e attesissimo libro della saga, non uscirà ...

F1 - il divieto dello soffiaggio dello scarico imposto dalla Fia : la Ferrari respinge ogni insinuazione : E’ notizia di ieri che Nicholas Tombazis, responsabile tecnico della FIA per quanto riguarda la F1, abbia scritto una lettera alle scuderie alla vigilia del GP di Azerbaijan in programma nel prossimo weekend a Baku. Come riporta it.motorsport.com, il suo contenuto riguarda il soffiaggio dello scarico che non può essere indotto da speciali mappature del motore. “Non accettiamo siano consentite delle mappature di motore specificamente ...

Offerte di lavoro : Eurospin assume nuovo personale Video : Questi mesi primaverili del 2018, sono un periodo propizio per chi è in cerca di un impiego. Dopo l'offerta di lavoro indetta da Poste Italiane [Video], arriva adesso la ricerca di personale indetta da Eurospin: l'azienda italiana, presente anche in Slovenia, che dal 1993 si occupa della grande distribuzione di alimentari e altri generi di largo consumo, tramite il canale discount. Dal 2009 il marchio ha allargato i suoi orizzonti, iniziando ad ...