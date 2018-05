L’Italia delle scuole che crollano Serve l’anagrafe degli edifici pubblici malati

L’Italia non balla con Ivanka e Bibi. A Gerusalemme va in scena il valzer delle sedie vuote : A Gerusalemme va in scena il valzer delle sedie vuote. In attesa dell'inaugurazione dell'ambasciata Usa, nel giorno in cui lo Stato ebraico festeggia il suo settantesimo anniversario, la diplomazia s'incrocia con la mondanità. S'incrocia e si scontra.In onore della delegazione americana, e della "first daughter" Ivanka Trump, il premier israeliano Benjamin Netanyahu e la moglie Sara hanno organizzato una serata di gala, anticipazione ...

Volley femminile - Nations League 2018 : tutte le partite delL’Italia. Date - orari e calendario delle azzurre : La Nations League 2018 di Volley femminile è la nuova competizione internazionale che prende il posto del Grand Prix. Ogni Nazionale giocherà 15 partite compresse in appena 5 settimane. L’Italia proverà a essere protagonista e cercherà di raggiungere la Final Six di Nanjing ben consapevoli che l’obiettivo è arrivare al top ai Mondiali. Non si giocherà più durante il weekend (riservato alla competizione maschile) ma dal martedì al ...

Più di 100 eventi in contemporanea per conoscere L’Italia : dal 23 Maggio al 3 Giugno le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche : “Dal 23 Maggio al 3 Giugno l’Italia di Notte con eventi a tutte le ore, nell’ambito delle Giornate Nazionali indette dalle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE. Ad esempio in Basilicata, a Melfi Passeggiata, serale, lenta verso il Bosco Frasca per scoprire la Biodiversità del luogo, godere di panorami incredibili verso il Vulture e verso il castello di Melfi, ascoltare la Natura in ogni sua forma. Vicino al laghetto faremo attività Yoga ...

Investimenti e costo del lavoro - L’Italia delle riforme è ferma da dicembre : Nonostante qualche segnale di miglioramento, riportato dai dati Istat odierni, continuiamo ad avere il triste primato della disoccupazione giovanile e un tasso di occupazione femminile tra i più bassi in Europa. Un quadro simile richiederebbe interventi mirati, invece da dicembre il Paese è praticamente “fermo”. E si riaffaccia la tentazione di azzerare le riforme...

Atletica - Europei 2018 : i convocati delL’Italia per la Maratona. Meucci e Straneo a caccia delle medaglie : L’Italia ha ufficializzato la composizione delle squadre di Maratona per gli Europei 2018 di Atletica leggera che si disputeranno a Berlino (Germania) dal 6 al 12 agosto. Il Consiglio Federale della FIDAL ha rivelato quali saranno gli azzurri che si cimenteranno sui 42 chilometri. Le punte di diamante sono Daniele Meucci che cercherà di difendere il titolo conquistato quattro anni fa e Valeria Straneo, due volte argento ai Mondiali. Da ...

Softball - doppia sconfitta per L’Italia contro la selezione delle USSSA Pride. Le due sfide terminano 0-6 e 0-2 : doppia sconfitta per la nazionale italiana di Softball nelle due sfide giocate contro la selezione statunitense delle USSSA Pride: 0-6 e 0-2 i risultati delle due sfide, che hanno avuto un canovaccio simile: azzurre brave a reggere per i primi sei inning, poi le nordamericane nel finale hanno portato a casa entrambe le sfide. Nel primo confronto, terminato 6-0 per le nostre avversarie, le statunitensi sono passate in vantaggio segnando un punto ...

L’Italia del Rosatellum e delle camicie di forza : L’Italia del Rosatellum e delle camicie di forza – L’Italia, quella operosa del lavoro e delle industrie, è divenuta certamente di recente la nazione qualificatasi tra i maggiori produttori del bene, indicato come di contenimento fisico e corporale, comunemente chiamato “camicia di forza”. Ma pensate il nostro paese, non incrementa con questo prodotto la sua bilancia commerciale estera, perché il consumo del bene viene interamente ...

25 aprile - Cadorna-Parri-Longo : in un libro la storia delle tre anime della Resistenza che rifecero L’Italia da capo : Ci sono il generale “Valenti”, “Maurizio” detto anche “Zio”, e “Italo” detto anche “comandante Gallo”. Tre partigiani, tre anime politiche, tre patrioti. Uno partiticamente e culturalmente diverso dall’altro, ma tutti concentrati e gettati verso l’unico obiettivo possibile: la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. È uno strano oggetto letterario 25 aprile 1945 scritto da Carlo Greppi per Laterza. Intanto perché l’autore ha la felice ...

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : il calendario delle partite delL’Italia. Tutti gli orari e le date : Tutto pronto a Budapest per i Mondiali di Prima Divisione di Hockey su ghiaccio. In palio ci sono due posti per la promozione nella Top Division, quella che assegna il titolo mondiale vero e proprio. Tra le sue squadre in cerca del pass anche l’Italia, che proprio lo scorso anno è retrocessa e che di conseguenza ambisce ad una pronta risalita. Le avversarie sono tutte di spessore. C’è la Slovenia, che è retrocessa anch’essa lo ...

Scherma - Europei Under23 : L’Italia chiude con l’oro dei fiorettisti e l’argento delle sciabolatrici : Giornata di chiusura ai Campionati Europei Under23 di Yerevan ed è una fine dolce per l’Italia, che festeggia la medaglia d’oro nella prova a squadre del fioretto maschile e l’argento nella sciabola femminile. I fiorettisti, dunque, conquistano il titolo europeo: il quartetto formato da Damiano Rosatelli, Francesco Ingargiola, Guillaume Bianchi e Davide Filippi si è laureato campione dopo aver sconfitto in finale la Russia con ...

Calcio - il calendario delle amichevoli delL’Italia : storica prima volta contro l’Arabia Saudita. Poi Francia e Olanda : La FIGC ha svelato il programma e il calendario delle amichevoli che l’Italia disputerà a maggio e giugno. Saranno gli ultimi impegni della stagione, prima che gli azzurri si mettano comodi per assistere da spettatori ai Mondiali 2018, da cui sono rimasti esclusi dopo l’oramai tristemente famosa sconfitta nei playoff contro la Svezia. La prima avversaria sarà l’Arabia Saudita, venerdì 28 maggio al Kybunpark di San Gallo, in ...

Ginnastica - L’Italia del futuro punta in grande : tra giovani rampanti e l’attesa delle veterane - le azzurre viaggiano verso le Olimpiadi : L’Italia della Ginnastica artistica italiana sta affrontando un evidente ricambio generazionale, molte delle veterane che abbiamo ammirato negli ultimi anni sono ai box per svariati motivi e pian piano si stanno affacciando delle piacevoli novità all’interno del panorama internazionale. Lo sguardo è già puntato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, mancano appena due anni all’appuntamento più importante e già la prossima stagione sarà ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : L’Italia incanta Pesaro - un trionfo totale delle Farfalle. La squadra più forte : En-plein da dominatrici assolute. L’Italia si conferma una grande potenza nel circuito internazionale di Ginnastica ritmica e domina letteralmente l’appuntamento di Pesaro valido per la Coppa del Mondo. All’Adriatic Arena, dove lo scorso anno si sono disputati i Mondiali, le Farfalle hanno fatto man bassa e hanno conquistato le tre medaglie d’oro in palio con grande disinvoltura e mettendo in mostra tutta la loro classe ...