Listini europei in calo a metà seduta : Negativo l'andamento delle principali borse europee al giro di boa , anche se con variazioni percentuali inferiori al punto percentuale. In Italia cresce l'attesa per la formazione del nuovo Governo , ...

Piazza Affari lascia indietro i Listini europei : Avvio positivo per Piazza Affari che distanzia i listini europei in cui regna la cautela. Gli investitori guardano ai colloqui tra Stati Uniti e Cina sulle questioni commerciali e al job report ...

Andamento positivo per i Listini europei. Debole Milano : Teleborsa, - Tutti segni più per i listini europei , ad eccezione di Piazza Affari, che mostra una seduta all'insegna della Debolezza. L'Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con ...

Andamento positivo per i Listini europei. Debole Milano : Tutti segni più per i listini europei , ad eccezione di Piazza Affari, che mostra una seduta all'insegna della Debolezza. L' Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo ...

Piazza Affari cauta. Indecisi i Listini europei : Teleborsa, - Avvio cauto per Piazza Affari e le altre principali Borse europee . Gli investitori sembrano Indecisi se sbloccare l'impasse dovuta alla cautela per le tensioni geopolitiche in Siria e i ...

Piazza Affari cauta. Indecisi i Listini europei : Avvio cauto per Piazza Affari e le altre principali Borse europee . Gli investitori sembrano Indecisi se sbloccare l'impasse dovuta alla cautela per le tensioni geopolitiche in Siria e i mai sopiti ...

Piazza Affari torna a correre insieme ai Listini europei : A dare slancio i s egnali di dialogo tra Stati e Cina sulle barriere commerciali dopo la reciproca imposizione di dazi che ha fatto temere una guerra commerciale nociva per l'economia globale. Ricca ...

La guerra commerciale tra Usa e Cina deprime i Listini europei : Roma, 3 apr. , askanews, Avvio in calo per le borse europee, sotto rpessione per la guerra commerciale tra Usa e Cina, Francoforte cede lo 0,77%, mentre Parigi perde lo 0,49%. Male anche Londra, in ...

Huawei P20 e P2O Pro ufficiali : ecco le specifiche complete ed i Listini europei : ...5 mm , ma vi è il supporto all'immersività del Dolby Atmos, ed il Bluetooth 4.2 gestisce diversi standard per l'alta definizione , BT aptX, aptX HD, LHDC, LDAC, , oltre allo streaming sonoro a 990 ...

I Listini europei mancano il rimbalzo. Milano giù con le banche : Teleborsa, - Rimbalzo mancato per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , che terminano la seduta in territorio negativo nonostante l'ottimo avvio di Wall Street. A prevalere sono ancora ...

I Listini europei mancano il rimbalzo. Milano giù con le banche : Rimbalzo mancato per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , che terminano la seduta in territorio negativo nonostante l' ottimo avvio di Wall Street . A prevalere sono ancora una volta i ...

Piazza Affari maglia nera tra i Listini europei : A prevalere sono nuovamente i timori per le ripercussioni sull'economia globale di una eventuale guerra commerciale alla luce della decisione del Presidente Trump di imporre dazi su acciaio e ...