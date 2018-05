: L'Iran chiede garanzia a Ue su accordo - TelevideoRai101 : L'Iran chiede garanzia a Ue su accordo - carlettorinaldi : Dopo la decisione presa da #US President Donald # Trump la scorsa settimana per estendere l'accordo nucleare con l'… - anco74 : RT @DarioBallini: rompete tanto i coglioni ai musulmani ma che alcuni partiti politici organizzino processioni religioni come 'contro manif… -

Monito dell'all'Unione europea per salvare l'sul nucleare dopo che Trump ha chiamato fuori gli Stati Uniti "Gli europei hanno tra 45 e 60 giorni per dare le garanzie necessarie per assicurare gli interessi dell'e compensare i danni causati dall'uscita degli Usa", avverte il viceministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi, citato dall'agenzia Irna. "Se gli europei non daranno garanzie", aggiunge, l'"prenderà le decisioni necessarie".(Di lunedì 14 maggio 2018)