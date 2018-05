L' incidente alle acciaierie di Padova per l' azienda è un fatto imponderabile

Padova - incidente alle Acciaierie Venete : operaio in pericolo di vita : E’ in pericolo di vita l’operaio ricoverato all’ospedale di Padova a seguito dell’incidente verificatosi domenica mattina alle Acciaierie Venete: a causa di un guasto nella linea produttiva quattro operai sono stati investiti da una colata di acciaio fuso. Il direttore del Centro Grandi Ustionati di Padova ha confermato un quadro clinico di altissima gravità. L'articolo Padova, incidente alle Acciaierie Venete: operaio in ...

Padova - operai ustionati alle Acciaierie Venete/ incidente con metallo fuso : Cgil “lavoro emergenza nazionale” : Incidente sul lavoro alle Acciaierie Venete di Padova: ultime notizie, colata incandescente su 4 operai, tre gravi con 70% di ustioni su tutto il corpo. Domato l'incendio successivo(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 16:35:00 GMT)

Padova - incidente alle Acciaierie Venete. Quattro operai feriti : due in condizioni gravissime : L'incidente si sarebbe verificato a causa della rottura di alcuni supporti che sostengono i tubi nei quali scorre l'acciaio allo stato liquido

CARRARA - incidente MORTALE ALLE CAVE DI MARMO/ Operaio 58enne di Viterbo - Trivelli : una fatalità! : INCIDENTE MORTALE ALLE CAVE del MARMO di CARRARA nel bacino di Fantiscritti: Operaio cavatore morto schiacciato da una pala meccanica. Ennesimo INCIDENTE sul lavoro, no altri feriti(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 01:01:00 GMT)

Carrara - incidente mortale alle cave di marmo/Operaio 58enne di Viterbo : 252esima vittima sul lavoro dell'anno : incidente mortale alle cave del marmo di Carrara nel bacino di Fantiscritti: Operaio cavatore morto schiacciato da una pala meccanica. Ennesimo incidente sul lavoro, no altri feriti(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 22:48:00 GMT)

CARRARA - incidente MORTALE ALLE CAVE DI MARMO/ Operaio 58enne di Viterbo : sindacati “legge omicidio su lavoro” : INCIDENTE MORTALE ALLE CAVE del MARMO di CARRARA nel bacino di Fantiscritti: Operaio cavatore morto schiacciato da una pala meccanica. Ennesimo INCIDENTE sul lavoro, no altri feriti(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 18:45:00 GMT)

Carrara - incidente alle Cave marmo Fantiscritti : morto operaio/ Ultime notizie - schiacciato da pala meccanica : incidente mortale alle Cave del marmo di Carrara nel bacino di Fantiscritti: operaio cavatore morto schiacciato da una pala meccanica. Ennesimo incidente sul lavoro, no altri feriti(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:22:00 GMT)

Grave incidente nella Galleria Laziale - traffico bloccato : U n incidente, pare dalle conseguenze molto gravi , si è verificato poco prima delle 20 lungo la Galleria Laziale che collega Fuorigrottta a Mergellina. Il traffico è del tutto bloccato, anche per la ...

incidente a Oliveto Lario. Auto si ribalta in galleria : Oliveto LARIO - Incidente a Oliveto Lario, dove nel pomeriggio odierno, pochi minuti dopo le 15.30, un'Auto si sarebbe ribaltata all'interno della galleria lungo la strada statale 583. Stando alle ...

Andrea Dovizioso - GP Spagna 2018 : 'Un incidente pesante e che non ci voleva! 20 punti gettati alle ortiche' : 'Non ci voleva! ammette Dovizioso ai microfoni di Sky Sport Davvero un peccato immenso quanto è successo. Stava andando tutto in maniera perfetta. Ero riuscito a rimontare alla grande, con metodo e ...

Andrea Dovizioso - GP Spagna 2018 : “Un incidente pesante e che non ci voleva! 20 punti gettati alle ortiche” : Andrea Dovizioso mastica decisamente amaro dopo l’incredibile incidente che lo ha fatto fuori dal Gran Premo di Spagna della MotoGP. Il forlivese, infatti, vede Marc Marquez soffiargli la vetta della classifica iridata e, non solo, lo vede scappare a +24 in un colpo solo. Una domenica assolutamente negativa per il ducatista che, ovviamente, non gira attorno a quanto successo. “Non ci voleva! – ammette Dovizioso ai microfoni di ...

Fittipaldi - incidente alla 6 Ore di Spa/ Video - Wec : fratture multiple alle gambe per il nipote di Emerson : Fittipaldi, incidente alla 6 Ore di Spa (Wec 2018): Video. fratture multiple alle gambe per il nipote di Emerson: il pilota brasiliano è stato operato. Le ultime notizie sulle condizioni(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 15:30:00 GMT)

Grande Fratello hot - Mariana nuda : incidente sexy in diretta [GALLERY] : 1/14 ...

incidente in allenamento per Bryan Toccaceli - è stato operato : Brutto Incidente per Bryan Toccaceli lo scorso martedì al crossodromo della Baldasserona. Il giovane talento si stava allenando in pista quando la sua moto si è spenta dopo un salto rendendo ...