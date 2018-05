Lethal Weapon 3 ci sarà ma senza Clayne Crawford | Seann William Scott di American Pie è

Lethal Weapon rinnovato - Seann William Scott nuovo protagonista : Uno dei casi più intricati di questo finale di stagione televisivo americano si è finalmente risolto: Fox ha deciso di rinnovare Lethal Weapon per una terza stagione con Seann William Scott al posto del licenziato Clayne Crawford, protagonista della serie nelle prime due stagioni.Warner Bros Tv, che produce la serie tv (attualmente in onda in Italia su Italia 1 con la seconda stagione) e Fox hanno deciso quindi di non rinnovare l'opzione ...

Lethal Weapon 2 : torna l’Arma Letale di Italia 1 : Lethal Weapon 2 Dopo il cinema le rocambolesche e spesso inverosimili avventure di Arma Letale hanno conquistato anche il piccolo schermo. Forti del riscontro della prima stagione, tornano, infatti, con 22 nuovi episodi le vicende di Lethal Weapon, la serie tv adattamento della saga cult che nel 1987 fece conoscere al grande pubblico un giovane Mel Gibson. Primo appuntamento questa sera alle 21.10 su Italia1 con ben 3 episodi. Confermatissimi ...

Lethal Weapon - cosa è successo sul set della serie tv? Parla l'attore al centro delle accuse : La situazione della serie tv Lethal Weapon si fa sempre più ingarbugliata. Dopo l'indiscrezione di deadline che vi abbiamo riportato ieri, che raccontava di una terza stagione a forte rischio con addirittura una possibile cancellazione o una sostituzione in corsa dell'attore protagonista Clayne Crawford, arrivano le parole dell'attore e ulteriori dettagli su presunti incidenti avvenuti sul set.L'adattamento televisivo di Arma Letale, arrivato ...

