Lenovo Ideapad 330 è il precursore della nuova architettura Intel a 10 nanometri

(Di lunedì 14 maggio 2018) Sembra cheabbia avviato la produzione e la vendita dei primi processori cona 10nm. Sul sito cinese di acquisti online JD.com è infatti apparso un laptopcasache monta un Core i3-8121U, processorenuovissima serie Cannon Lake, senza supporto per la grafica integrata. Lapiù compatta Il processore, basato sul ridimensionamento a 10nm del processore, equipaggia il notebook330: il dispositivoè già disponibile per l'acquisto. Il prezzo è attualmente di 3299 renmimbi cinesi/yuan (CNY), intorno a 430 euro escluse tasse. Per ora le informazioni più tecniche sullasono solo quelle rilasciate dadurante il CES 2017, quando ancora la produzione del microchip Cannon Lake era prevista per il 2019. I dati interessanti conosciuti fino ad ora sono la piena compatibilità con l'x86 e il ...