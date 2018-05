Leggenda Juve | campione d' Italia per la settima volta consecutiva

Juve nella Leggenda del calcio : In edicola con Tuttosport, 16 pagine dedicate allo storico, settimo scudetto consecutivo dei bianconeri che hanno firmato un'impresa straordinaria. La cronaca, i resoconti, le storie, le immagini di una cavalcata indimenticabile. Tutte le notizie di edicola

Juventus nella Leggenda : settimo Scudetto consecutivo : Basta uno zero a zero alla Stadio Olimpico contro la Roma, la Juventus è ancora Campione d'Italia: settimo Scudetto consecutivo, il quarto di fila per Massimiliano Allegri. Un ciclo pazzesco...