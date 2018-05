Lega-M5s | Più tempo | Ok di Mattarella | Salvini | Con M5s distanze su

M5S-Lega - niente intesa : chiesto altro tempo. Salvini : «Mano libera sui migranti». Di Maio : «Non facciamo nomi» : L'intesa sul nome del premier non c'è e anche sul programma restano parecchie distanze. Servirà ancora qualche giorno di trattative dunque per far vedere se si riuscirà a...

Il contratto di governo non c'è ancora. Lega e M5s molto distanti su immigrati - regole europee - giustizia e infrastrutture : Neanche una pausa caffè: "Questa sera faremo molto tardi", avverte a metà pomeriggio il leghista Claudio Borghi, tra i parlamentari seduti al tavolo per la stesura del programma di governo. Nelle stanze di Montecitorio si va avanti a oltranza, almeno per altri tre o quattro giorni, perché un accordo ancora non c'è, nonostante gli sherpa di M5s e Carroccio stiano lavorando alla stesura del contratto ormai da ...

M5S-Lega - niente intesa : chiesto altro tempo. Salvini : «Mano libera sui migranti». Di Maio : «Non facciamo nomi» : L'intesa sul nome del premier non c'è e anche sul programma restano parecchie distanze. Servirà ancora qualche giorno di trattative dunque per far vedere se si riuscirà a...

Gelmini : "Distanze tra Lega e M5s Avevamo avvertito Salvini" : Lo stallo prosegue. Movimento Cinque Stelle e Lega non avrebbero ancora trovato la quadra sul programma di governo gialloverde. Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno chiesto più tempo al Colle per ...

GOVERNO Lega-M5S - STALLO PREMIER E PROGRAMMA/ Di Maio-Salvini - distanza sul "contratto" : GOVERNO, ultime notizie live: consultazioni Mattarella, Giulio Sapelli PREMIER? Di Maio smentisce. LEGA-M5S al lavoro sul contratto: "serve ancora tempo", Salvini "ancora distanza sui temi"(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 21:11:00 GMT)

Sondaggi - la Lega vola al 25 - 5% : così il centrodestra unito si avvicina al 40. M5s fermo al 32 - 1% - il Pd stabile al 19 : Lega e Cinquestelle trattano punto su punto il contratto di governo, ma con un occhio rivolto ai Sondaggi. Anche se Matteo Salvini sostiene che il tentativo di formare un esecutivo con i pentastellati sia segno di responsabilità e che si stia cercando di evitare di tornare al voto, se le due forze non dovessero trovare un accordo l’ipotesi di elezioni anticipate rimane in piedi. E sarebbe proprio il leghista, stando alle rilevazioni di Swg ...

M5S-Lega - l'intesa ancora non c'è Il Colle concede altro tempo Video Distanze su migranti e giustizia : ... fa sapere il portavoce M5S e anche fonti della Lega, interpellate al riguardo, non confermano che ci sia una indicazione per il professore di economia a Palazzo Chigi. 'C'è da lavorare ancora', ...

Governo M5S Lega e nuovo premier : fumata nera - : Convocazioni al Quirinale per i leader di M5S e Lega, Luigi di Maio e Matteo Salvini: da limare il programma di Governo e niente accordo sul premier 'politico': l'ultima parola a Mattarella.

Governo - Colle prende atto richieste M5s-Lega e concede tempo : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non intende impedire la nascita di un Governo politico che avvii finalmente la legislatura. Ha quindi preso atto, si apprende, della richiesta di ...

Sapelli - 'premier' per poche ore : 'M5S e Lega? Erano d'accordo. Ora scriverò libri' : Giulio Sapelli , 71 anni, economista, a lungo professore all'università Statale di Milano, per poche ore stamani è stato premier in pectore del governo M5S-Lega . Il suo nome è circolato infatti come ...

M5S-Lega di nuovo distanti. Il passo del gambero di Salvini e Di Maio : Dopo le consultazioni di lunedì pomeriggio Luigi Di Maio e Matteo Salvini concordano soltanto su due punti: la richiesta di più tempo e il silenzio (ovvero il mancato accordo) sul nome del premier. Riaprendo di fatto tutte le ipotesi, compresa quella del ritorno al voto. Il risiko del governo giallo-verde torna così al punto di partenza...

M5S-Lega - l'intesa ancora non c'è Il Quirinale concede altro tempo Salvini : 'Mano libera sui migranti' Di Maio : 'Non facciamo nomi' Video : 'Stanno cambiando i riti della politica. Si discute prima delle questioni che riguardano gli italiani e poi anche, parallelamente e in conclusione, di quelli che saranno gli esecutori di questi temi',...

Governo Lega-M5s - stallo premier e programma/ Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio : Quirinale dà tempo : Governo M5s-Lega, stallo su premier, programma e contratto: Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio e concede altro tempo, ma è spiazzato. Scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 20:09:00 GMT)

La tragica e infinita farsa del governo M5S-Lega : Dopo 71 giorni di stallo, Di Maio e Salvini proseguono con la loro farsa istituzionale e mostrano di non aver alcun rispetto delle istituzioni e in particolare delle prerogative del presidente della Repubblica e sono convinti del fatto che, in virtù di una mezza vittoria alle scorse elezioni, l'Italia intera possa e debba aspettare i loro comodi calcoli elettorali nonostante le molteplici scadenze nazionali e internazionali che attendono il ...