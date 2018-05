Le ragioni per cui si parla ancora l' avvocatese

Serie Tv - le ragioni di una "strage" : da Lucifer a Designated Survivor e Quantico perchè tante cancellazioni? : Maggio è quel mese dell'anno in cui gli appassionati di Serie tv sanno che impareranno a conoscere le nuove produzioni per la prossima stagione tv, ma soprattutto che dovranno iniziare a pregare per il destino della propria Serie preferita. I principali cinque canali broadcast (FOX, NBC, ABC, CBS e The CW) presentano il proprio palinsesto televisivo durante gli upfronts, ma prima di arrivarci devono decidere cosa fare delle Serie tv in ...

Porti : Filt - da istituzioni aspettiamo risposte su ragioni sciopero : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – ‘Il dato positivo delle altissime adesioni, fino al 100% in molti Porti, allo sciopero di oggi che evidentemente rafforza indiscutibilmente le preoccupazioni del sindacato sui tentativi di manomissione alla riforma dei Porti e sulle frequenti elusioni alle norme che regolano il lavoro”. Lo afferma il segretario nazionale della Filt Cgil, Natale Colombo, in merito allo sciopero nazionale dei ...

Buone ragioni per disperare del governo ributtante in arrivo : Che faranno? Faranno un governo ributtante, che esprime con coerenza una sovranità elettorale disgustosa, e prenderanno delle misure di abnorme stupidità, in connessione con un mandato popolare da ...

Liga - 5 ragioni per vedere il Clasico : ... @LaLiga, May 5, 2018 Difendere la storia Due delle squadre più forti al mondo, 186 titoli complessivi in bacheca, con , quasi, tutti gli Stati del mondo collegati via cavo. Se le ragioni di cui ...

Balle Spaziali - Travaglio smonta due fake news : la finta colf di Fico e le ragioni per cui non si riesce a formare il governo : E’ vero che il presidente della Camera Roberto Fico ha una colf pagata in nero da lui? E’ vero che se non si è ancora riusciti a formare un governo e forse non ci si riuscirà in questa legislatura che sarà molto breve, è colpa nostra che abbiamo bocciato la grande riforma di Renzi e quindi abbiamo fatto bocciare l’Italicum dalla Corte costituzionale? Questa settimana Marco Travaglio smonta queste due fake news per il 25esimo ...

5 ragioni per cui un PC da gaming è meglio di una console : Dovremo sottoscrivere un piano in abbonamento, mensile o annuale, per poter sfidare gli amici o un qualsiasi utente dall'altra parte del mondo. La maggior parte dei titoli per PC invece permette di ...

Alcune ragioni dietro alla rapida fine dell'idillio - almeno per ora - tra Merkel e Macron : Interessante notare che tra i firmatari vi è anche l' Irlanda , un'economia che ha ricevuto circa 80 miliardi di euro dai contribuenti europei, aiuti che hanno permesso al governo di Dublino di ...

ragioni per dubitare della storia degli spagnoli 'più ricchi' di noi : Negli ultimi giorni sono stati spesi fiumi di parole sul presunto "sorpasso" della Spagna ai danni dell'Italia per ciò che riguarda il pil pro capite a parità di potere d'acquisto , Ppa, . In ...

Parlamento - 18 milioni di ragioni per un governo. I primi stipendi arrivati ai neoletti allontanano il ritorno al voto : Sono in arrivo 18 milioni di buoni motivi per non andare al voto a breve. Ma sostenere la nascita d’un governo, purché sia. Ai neoletti della XVIII Legislatura il 20 aprile è stata accreditata la parte retributiva per il primo mese di “lavoro”, il grosso arriverà intorno al 30, quando gli sarà bonificata anche la componente non soggetta a trattenute come diaria, rimborso forfettario e indennità per “esercizio del ...

Passeggiate addio? Fico in auto con la scorta all'Altare della Patria "per ragioni di sicurezza" : Per ragioni di sicurezza, il presidente della Camera Roberto Fico abbandona le Passeggiate, 'costretto' a rassegnarsi all'uso dell'auto della scorta.Dopo i vari spostamenti in autobus e a piedi -ma anche a bordo di una volante come il 10 aprile al Pincio per la cerimonia del 166esimo anniversario della Polizia -il presidente della Camera Roberto Fico ha dunque dovuto capitolare sull'uso dell'auto. Questa mattina è arrivato all'Altare ...

Riforma pensioni/ Esodati - le ragioni in più per la nona salvaguardia (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Esodati, le ragioni in più per la nona salvaguardia. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 19 aprile(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 17:54:00 GMT)