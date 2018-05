Le mamme teenager e i dubbi dei giovani sulla contraccezione

vanityfair

(Di lunedì 14 maggio 2018) Quasi 31 anni: secondo i dati Eurostat riferiti al 2015, è questa l’età in cui le donne italiane danno alla luce il primo figlio. Il nostro Paese è quello, in Europa, dove si diventa genitori più tardi. Eppure, in Italia, c’è anche un popolo di oltre 8mila quasi bambine che, tra i 14 e 17 anni, affronta la prima gravidanza. Ne parla il programma firmato da Mtv 16 Anni e Incinta Italia: è iniziata la quinta stagione, che andrà in onda ogni giovedì alle 22 sul canale 133 di Sky. Un docu-reality che esplora il tema delicato della maternità attraverso gli occhi delle adolescenti che si trovano ad affrontare tutti i cambiamenti, dai più piccoli ai più grandi, che questa condizione comporta. In questa nuova stagione del programma, quattro ragazze fra i 14 e i 19 anni raccontano le gioie, i pregiudizi, i cambiamenti e le difficoltà del diventaremadri. Il docu-reality racconta, senza ...