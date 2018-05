Le Iene | Nadia Toffa telefona in diretta | “Vorrei essere lì con voi ragazzi …”

Nadia Toffa ancora assente a Le Iene : il messaggio su Facebook : Nadia Toffa salta di nuovo la puntata de Le Iene e per rassicurare i fan posta un messaggio su Facebook: “Eccomi qui! – scrive – Con tutta la voglia del mondo di tornare a #leIene. Ci siamo quasi, la vostra energia e il vostro affetto mi arrivano dritti al cuore e mi danno una carica pazzesca, è per questo che vorrei ringraziarvi tutti uno per uno, voi datemi una mano e passate parola. Manca poco, anche se non sarà stasera, ma ...

Nadia Toffa : 'Niente Iene - ma giuro che ci rivedremo presto' : Meghan Markle, la sua super dieta in attesa del matrimonio - LEGGI Eccomi qui! Con tutta la voglia del mondo di tornare a #leIene. Ci siamo quasi, la vostra energia e il vostro affetto mi arrivano ...

Nadia Toffa sta ancora male - annuncio su Instagram : «Niente Iene - ma giuro che ci rivedremo presto» : Nadia Toffa non sarà alla conduzione de Le Iene nemmeno questa sera. La presentatrice ha annunciato a tutti con un post su Instagram la sua assenza, ma ha sottolineato la sua voglia di tornare...

NADIA TOFFA NON TORNA A LE Iene/ "Giuro che ci rivediamo presto - aspettatemi" : le parole che rassicurano i fan : NADIA TOFFA non TORNA a Le IENE: la giornalista e inviata del programma di Italia 1 ha comunicato la notizia ai fans con un messaggio pubblicato sui social promettendo di TORNAre presto.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 08:40:00 GMT)

Nadia Toffa spiazza tutti : la telefonata a Le Iene Video : Le notizie circolate negli ultimi giorni avevano allarmato i fan di Nadia Toffa [Video]. Dopo aver annunciato via social che non avrebbe condotto la puntata di domenica 6 maggio erano circolate voci in liberta' su un peggioramento delle condizioni fisiche della bresciana. Successivamente era stata rilanciata da alcuni media una dichiarazione della trentottenne che annunciava l'addio definitivo a Le Iene. Una notizia che non ha trovato riscontro ...

Nadia Toffa telefona a Le Iene (video) : come sta e quando torna : Le Iene: il video della telefonata di Nadia Toffa Nadia Toffa telefona a sorpresa a Le Iene. Nella puntata di domenica 13 maggio 2018 la conduttrice ha telefonato in diretta tv per tranquillizzare tutti circa le sue condizioni di salute. La telefonata è stata mandata in onda ad inizio trasmissione ed è arrivata in una […] L'articolo Nadia Toffa telefona a Le Iene (video): come sta e quando torna provIene da Gossip e Tv.

Le Iene - Nadia Toffa telefona in diretta : "Torno domenica prossima" (foto e video) : La telefonata in diretta di @NadiaToffa a #LeIene! Ti aspettiamo! pic.twitter.com/fweVikNfyB — Le Iene (@redazioneIene) 13 maggio 2018 Nicola Savino e Giulio Golia e Andrea Agresti hanno aperto la puntata domenicale de Le Iene, rivolgendo un saluto a Nadia Toffa, che in giornata ha dato notizia della sua assenza odierna nella trasmissione di Italia 1, attraverso una foto pubblicata su Instagram, in cui avverte però il suo imminente ritorno: Ci ...

Nadia Toffa sta male - a Le Iene il suo messaggio per salutare tutti i fans. Poi la telefonata in diretta : 'Domenica prossima torno' : Nicola Savino, Giulio Golia e Andrea Agresti aprono la nuova puntata de Le Iene salutando Nadia Toffa . La 'iena', infatti, non è presente con loro in studio come di consueto tutte le domeniche e il ...

A poche ore dall’inizio de Le Iene Nadia Toffa diserta lo show : “Ecco cosa sta succedendo” : La preoccupazione per le condizioni di salute di Nadia Toffa continua a crescere. Sono ormai diverse settimane che la conduttrice ha temporaneamente detto addio a Le Iene a causa delle debilitanti cure a cui si sta sottoponendo. All’inizio dell’anno la presentatrice aveva annunciato di avere il cancro, scoperto a causa di un malore improvviso. Lo scorso aprile, quando tutto sembrava volgere per il meglio, Nadia ha avuto un primo stop, ...

Nadia Toffa in ospedale con dei lividi? Il ritorno a Le Iene rimandato a domenica : la telefonata in diretta : Sembrano proprio dei lividi quelli che ha mostrato Nadia Toffa in ospedale poco fa o, almeno, questo è quello che si evince dalla foto che ha pubblicato su Instagram confermando il fatto che, per il momento non ritornerà a Le Iene. L'assenza ad Amici 17 ieri sera e quella di oggi a Le Iene non ha fatto altro che confermare il lungo stop che ha messo ko la bella giornalista. Ormai dieci giorni fa, proprio su Instagram, aveva annunciato il pit ...

Nadia Toffa sta male - a Le Iene il suo messaggio per salutare tutti i fans poi la telefonata in diretta : «Domenica prossima torno» : Nicola Savino, Giulio Golia e Matteo Viviani aprono la nuova puntata de Le Iene salutando Nadia Toffa . La 'iena', infatti, non è presente con loro in studio come di consueto tutte le domeniche e il ...

Nadia Toffa salta le Iene : a poche ore dalla diretta - il triste annuncio sulla sua salute. Stavolta è tutto vero : salta le Iene ancora una volta, Nadia Toffa , è non è una bufala. In settimana era iniziata a circolare in rete una vergognosa fake news in cui la bionda inviata, colpita da tumore e ora in cura, ...

Nadia Toffa sta ancora male - annuncio su Instagram : 'Niente Iene - ma giuro che ci rivedremo presto' : Eccomi qui! Con tutta la voglia del mondo di tornare a #leIene. Ci siamo quasi, la vostra energia e il vostro affetto mi arrivano dritti al cuore e mi danno una carica pazzesca. È per questo che ...

Nadia Toffa non torna a Le Iene/ "Manca poco ma non sarà stasera" : messaggio social dopo giorni di silenzio : Nadia Toffa non torna a Le Iene: la giornalista e inviata del programma di Italia 1 ha rotto il silenzio sui social dopo dieci giorni, quando torna in tv?(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 19:24:00 GMT)