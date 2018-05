Le 50 auto più hi-tech del mondo

F1 Spagna - Raikkonen : «L'auto non aveva più potenza» : BARCELLONA - Kimi Raikkonen ha dovuto rinunciare alla quarta posizione nel Gran Premio di Spagna per il ritiro dovuto ad un calo della potenza della vettura al 26° giro. Ecco come il pilota ...

FCA : Sergio Marchionne il preferito di Trump - più auto costruite negli USA : Secondo quanto riportano gli analisti, un'auto tutta 'made in USA' non esiste: è più credibile l'idea di auto assemblate negli USA con componenti provenienti da tutto il mondo. Dopo l'incontro, FCA ...

Trump a vertici dell'industria auto : 'Costruite di più negli Usa' : WASHINGTON - 'Voglio che costruiate milioni di auto in più negli Stati Uniti'. È il messaggio che Donald Trump ha inviato ai vertici dell'industria automobilistica...

Instagram - le foto delle più belle auto d’epoca : Da qualche anno a questa parte (facciamo una decina) i libri fotografici sono tornati ad essere di gran moda. E Instagram, oggi, senza ombra di dubbio, è il social network che detta i trend. È qui che il contenuto si fa immagine ed è da qui che qualcuno ha deciso di attingere per riportare “off-line” almeno una parte dell’enorme mole di materiale che ogni giorno viene condiviso. È così che ha preso forma Insta Grammar Series, ...

Artù fa rivivere Rino Gaetano - cantando un pezzo incompiuto del cantautore di 'Gianna' : Il cantautore romano Alessio Dari, in arte Artù, fa rivivere Rino Gaetano, con il singolo Ti voglio , in rotazione radiofonica da oggi. Il brano è infatti una sorta di piccolo miracolo, perché si ...

Licola - lite tra gruppi di extracomunitari : incendiata un'auto. 'Più controlli - abbiamo paura' : Una notte di ordinaria follia nella zona di Licola Mare ieri sera intorno alle ore 22,30. 'C'è stata una lite di cui non sappiamo il motivo tra due gruppi di extracomunitari - hanno spiegato alcuni ...

Perché i box auto non sono più un investimento conveniente : Doveva rappresentare uno degli investimenti più fruttuosi invece negli ultimi anni il box auto nelle grandi città ha perso parte del suo valore, al punto che molti italiani decidono di venderlo. E ...

Nissan non produrrà più auto diesel per l'Europa. E non è la sola : Nissan si appresta a interrompere la produzione di auto diesel destinate al mercato europeo. Il costruttore giapponese intende così concentrarsi sullo sviluppo delle elettriche e conta di arrivare ad ...

autobus - Atac - sindaci : chi meno spende - più spreca : Autobus, Atac, sindaci: chi meno spende, più spreca – Anche oggi abbiamo un bell’Autobus dell’Atac, quasi nuovo, andato a fuoco nel centro di Roma, in via del Tritone. Checché ne dicano i criticoni, nella capitale non ci facciamo mancare niente. Perché in tutta Italia, o quasi, ogni giorno si registrano guasti, blocchi dei motori, incendi negli Autobus cittadini? Semplice, perché i sindaci, per risparmiare, invece di comprare Autobus ...

I dati della polizia - Furti d'auto in calo - la Panda è la più rubata : Continuano a calare i Furti d'auto in Italia. Dopo la flessione del 5,28% registrata nel 2016 (i dati comprendono i veicoli per persone e merci), anche il 2017 mostra un dato negativo: sono stati 147.117 i mezzi rubati, il 6,25% in meno rispetto all'anno precedente con le sole auto in declino del 5,59% (103.030). Cala, però, anche il numero di auto ritrovate: secondo i dati della polizia stradale risulta rinvenuto soltanto il 7,67% (63.979) dei ...

HYUNDAI - IONIQ Electric : l'auto più efficiente d'Europa GUARDA LE FOTO : Prima auto di serie al mondo che consente al cliente di scegliere fra le tre differenti alimentazioni Electric, Hybrid e Plug-in Hybrid, IONIQ vanta un design e un piacere di guida senza compromessi ,...

Rai - Cdp e autorità : nomine più difficili senza governo : ... Sergio Mattarella, in vista della creazione di un "governo di tregua" potrebbero risultare decisive per decidere chi siederà su alcune delle poltrone più importanti dell'economia italiana. La ...

A rischio l’autogrill più buono d’Italia - dopo 57 anni di premiata gestione familiare. “Legge favorisce le grandi catene” : Dal 1961 ad oggi, lungo l’autostrada Savona Torino sorge l’area di sosta “Autobar Marenco”, un autogrill a gestione familiare noto a tutti i viaggiatori tra Liguria e Piemonte per la qualità dei suoi panini, fatti a mano ogni giorno con prodotti freschi e locali. Un’attenzione ai viaggiatori che ha fatto guadagnare al bar della famiglia Marenco il primo posto tra le aree di sosta italiane su Tripadvisor, ma anche l’indicazioni su diverse guide ...

Bollo auto - più ingombri e più paghi. Così tuteliamo salute e ambiente urbano : Quasi tutte le città italiane ed europee hanno dimensioni a misura d’uomo. A piedi, a cavallo, al più in carrozza. Per più di 100 anni hanno accolto a fatica la crescita esponenziale delle auto e (fino a un certo punto) sono riuscite ad adattare la scala dello sviluppo urbano alla mobilità a motore. Durante il boom economico, edilizio e infrastrutturale del nostro Paese, l’auto media – per esempio, la 1100 Fiat prodotta fino al 1969 ...