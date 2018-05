Cannes 71 : oggi è in concorso l'Italia con « Lazzaro felice» : ... Alice Rohrwacher torna con un altro film dove, come è tipico della regista di Fiesole, dominano atmosfere bucoliche e "fuori dal mondo". Lazzaro , Adriano Tardiolo, è un giovane contadino incapace ...

«Lazzaro felice» : il trailer del film di Alice Rohrwacher in concorso a Cannes : Quella di Lazzaro, un contadino che non ha ancora vent’anni ed è talmente buono da sembrare stupido, e Tancredi, giovane come lui, ma viziato dalla sua immaginazione, è la storia di un’amicizia. Un’amicizia che nasce vera, nel bel mezzo di trame segrete e bugie. Un’amicizia che, luminosa e giovane, è la prima, per Lazzaro. E attraverserà intatta il tempo che passa e le conseguenze dirompenti della fine di un Grande Inganno, portando ...