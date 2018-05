Lazio-Inter | un posto in Champions per due

Calcio - l’Inter si qualifica alla Champions League 2019 se… Tutte le combinazioni : scontro diretto finale con la Lazio : Lazio-Inter sarà lo scontro diretto che assegnerà un posto nella Champions League 2019 di Calcio. Domenica 20 maggio (ore 20.45) ci si giocherà tutto allo Stadio Olimpico: i biancocelesti sono a quota 72 punti, i nerazzurri sono fermi a 69 punti. Dunque le due squadre sono diverse da tra lunghezze e gli uomini di Luciano Spalletti hanno soltanto un risultato a disposizione per tornare nell’Europa che conta. In Champions League sono già ...

Lotta Champions 2018 - tutte le combinazioni per Lazio Inter : Lazio o Inter? Il verdetto Champions è stato rimandato all'ultima giornata. Ci aspetta quindi un finale da brividi, dove le due squadre si giocheranno l'accesso al torneo europeo più importante in uno ...

La Lazio frena - ora per la Champions spareggio con l'Inter : - Crotone-Lazio, la cronaca del match - Le altre partite: i risultati - La Lazio passa presto per un'ingenuità di Ceccherini che abbatte in area Lulic, che trasforma il rigore che Cordaz riesce solo ...

Lazio - Inzaghi : 'De Vrij titolare contro l'Inter? Vediamo...' : Abbiamo un ottimo rapporto, è un uomo di sport. Le due squadre hanno fatto la loro partita, volevamo vincere ma non ci siamo riusciti'. SU DE Vrij - Stefan de Vrij , difensore della Lazio , dalla ...

Serie A 2018 - 37^ giornata : risultati e classifica. Crotone-Lazio 2-2 - sfida all’Inter per la Champions League. Che lotta per la salvezza! : C’è ancora una lotta per la Champions League e la lotta per la salvezza è più accesa che mai. Questo è il responso del pomeriggio della 37^ giornata di Serie A, la penultima di campionato. La Lazio, infatti, doveva vincere a Crotone per assicurarsi un posto nella prossima Champions League ma invece ha pareggiato 2-2 (vantaggio di Lulic su rigore, Simy pareggia, ribaltone di Ceccherini, pari finale di Milinkovic-Savic) e ora ha tre punti di ...

Crotone-Lazio 2-2 - un pari che regala ancora una speranza Champions all’Inter : I biancocelesti cercavano allo Scida la certezza della qualificazione, ne escono con un solo punto che lascia tutto allo scontro diretto, mentre i calabresi si giocano col Napoli la permanenza

Lazio - match point sprecato. Il quarto posto si decide contro l’Inter : Crotone – Lazio è la partita della stagione per i biancocelesti, che oggi hanno il match point per la Champions League dopo la sconfitta subita dall’Inter contro il Sassuolo. Occasione ghiotta, dunque, per centrare l’obiettivo stagionale con una giornata di anticipo. Serie A TIM, 37^ Giornata Domenica 13 maggio 2018, ore 15:00 Stadio Ezio Scida di […] L'articolo Lazio, match point sprecato. Il quarto posto si decide ...

Crotone-Lazio 2-2 : Milinkovic non basta - decisiva la sfida Champions contro l'Inter : La Lazio pareggia in trasferta contro il Crotone (2-2) e ora dovrà evitare di perdere domenica prossima contro l'Inter per entrare in Champions League. In gol Lulic, Simy, Ceccherini e...

Lazio - Tare su De Vrij all’Inter : “qualcuno ha giocato sporco” : “Questo è il nostro match point, vogliamo vincere questa gara per coronare una stagione fantastica. In questo campionato i pronostici sono cambiati dopo ogni partita. Serve la massima concentrazione perché questa squadra merita il quarto posto. Le polemiche su De Vrij? Non c’è nessuna vicenda. Qualcuno ha voluto giocare sporco e ha insinuato che il deposito del contratto potesse disturbarci ma ha avuto una risposta ieri sera. ...