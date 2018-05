Lazio | il promesso sposo de Vrij non dà garanzie | rimarrà fuori

Lazio - dopo Raggi anche Lombardi apre a Zingaretti : prove d’intesa nella Regione laboratorio del “compromesso” M5s – Pd : prove d’intesa nel Lazio fra il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle. Tentativi di “convergenza” e “collaborazione” che potrebbero diventare il laboratorio per un accordo anche in Parlamento. dopo l’apertura del consigliere uscente Devid Porrello e la visita “programmatica” di Nicola Zingaretti in Campidoglio, il nuovo passo in direzione del disgelo lo compie Roberta Lombardi, candidata pentastellata sconfitta proprio dal neo rieletto ...