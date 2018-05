Lazio | De Vrij salta l' Inter? L' olandese a colloquio con Inzaghi

Lazio - il dubbio di Inzaghi : de Vrij sì o no contro l'Inter? I tifosi si schierano : I tifosi della Juventus sottolineano una qualche diversità prospettica , 'e se fosse successo ai tempi di Moggi?' , 'nel fantastico mondo interista annunciare #DeVrij 10 giorni prima dello scontro ...

Lazio - Inzaghi : 'De Vrij titolare contro l'Inter? Vediamo...' : Abbiamo un ottimo rapporto, è un uomo di sport. Le due squadre hanno fatto la loro partita, volevamo vincere ma non ci siamo riusciti'. SU DE Vrij - Stefan de Vrij , difensore della Lazio , dalla ...

Lazio - Tare : "Su de Vrij qualcuno ha giocato sporco" : "Su de Vrij non c'è nessuna vicenda. qualcuno ha voluto giocare sporco e ha insinuato che il deposito del contratto potesse disturbarci ma ha avuto una risposta ieri sera". Il ds della Lazio Igli Tare ...

Inter - Ausilio : 'Su de Vrij mai mancato di rispetto alla Lazio' : 'Anche i muri sanno dove andrà a giocare De Vrij. Ma noi non abbiamo mai parlato e mancato di rispetto alla Lazio, non abbiamo mai detto una parola ufficiale'. Il direttore sportivo dell'Inter Piero ...

Lazio - Inzaghi : 'De Vrij-Inter? Sbagliati i tempi ma onorerà la maglia' : ROMA - 'Il contratto di de Vrij? Penso che per quanto riguarda il ragazzo era chiaro da diverso tempo, probabilmente si è sbagliata la tempistica ma non mi cambia niente. Sono concentrato sul Crotone ...

