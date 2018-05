Lauren Cohan in The Walking Dead 9 solo a metà dopo l’ok per Whiskey Cavalier?

The Walking Dead 9 al via : primo ciak con Greg Nicotero e l’incognita Lauren Cohan : The Walking Dead 9 già al via. Nemmeno il tempo di commentare il finale dell'ottava stagione che arrivano già le prime foto dal set della nona. Greg Nicotero ha mostrato la foto del primo ciack di The Walking Dead 9 facendo intravedere chiaramente che si ripartirà da Hilltop e da quello che è successo dopo il finale dell'ottava stagione dopo il no di Rick alla morte di Negan. La notizia non è stata colta positivamente da Maggie e Daryl che ...

The Walking Dead - Lauren Cohan conferma che Maggie sarà nella nona stagione - Update : Update 23:50: grazie a Deadline scopriamo ulteriori dettagli del nuovo accordo di Lauren Cohen. Al momento Cohen sarebbe in 6 degli otto episodi autunnali della nona stagione. In caso di ordine del dramedy ABC Whiskey Cavalier l'attrice potrebbe recitare in The Walking Dead nella pausa dell'altra serie ma si tratta di un accordo ancora da ratificare. In caso di mancato ordine AMC dovrebbe (o potrebbe) rinegoziare l'accordo con Cohen e il ...

The Walking Dead - Lauren Cohan conferma che Maggie sarà nella nona stagione : I fan di The Walking Dead possono tirare un sospiro di sollievo: Lauren Cohan, Maggie nella serie tv AMC (in Italia su Fox) farà parte del cast della nona stagione. "Tornerò" questo il messaggio, candido, semplice, diretto che l'attrice ha lasciato a tutti i fan attraverso ew.com che l'ha intervistata al CinemaCon di Las Vegas dove si trovava per promuovere Mile 22 di Mark Wahlberg. C'è ancora tanto da raccontare di Maggie. Cosa? Beh come ...