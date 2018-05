Laura Boldrini a ' Striscia la Notizia' | Tassare i grandi patrimoni | non gli

STRISCIA LA NOTIZIA/ Anticipazioni 14 maggio : Rajae incontra Laura Boldrini per l'Iva sugli assorbenti : STRISCIA la NOTIZIA torna in onda oggi, lunedì 14 maggio, alle 20.35 su canale 5: il tag satirico condotto da Ficarra e Picone torna ad occuparsi del Grande Fratello.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 17:16:00 GMT)

Laura Boldrini fuori dal mondo. 'Big bang' e femminismo : delirio sul futuro della sinistra : 'Non possiamo galleggiare perché così ci estinguiamo. Con il Pd è importante dialogare ma anche il Pd deve sentire questa esigenza'. L'ex presidente della Camera, Laura Boldrini , in una intervista a ...

Laura Boldrini - il vergognoso comizietto in chiesa con il prete pro-immigrati don Biancalani : Un gesto che ha irritato e non poco il vescovo locale, Fausto Tardelli , che da tempo chiede, senza riuscirci, a don Massimo di tenere la politica fuori dalle mura della chiesa.

Vittorio Sgarbi - la lezione di storia sul fascismo che farà venire una crisi di nervi a Laura Boldrini : Dunque, una battuta anche sull'attualità politica: 'Ma quale governo tecnico! Non si può fare niente con Salvini e Di Maio, si deve tornare a votare il più presto possibile'.

Laura Boldrini - il ritorno : cosa si è spinta a dire sul Primo Maggio - toglietele la damigiana - : Dopo la batosta elettorale, l'ex Presidenta Laura Boldrini torna a fare i sermoni. 'Dedico il Primo Maggio a uomini e donne impegnati in centri commerciali e supermercati', scrive, 'che neanche oggi ...

Laura Boldrini : 'Non vedo di buon occhio un'intesa tra M5S e Pd' : Bisogna essere prudenti e capire che nel nostro Paese c'è anche la necessità di ricostruire un fronte progressista che possa dare alle persone la motivazione di fare politica e di credere alla ...

Laura Boldrini a Pistoia : manifestazione di protesta di Casapound / VIDEO : Pistoia, 21 aprile 2018 - L'ex presidente della Camera Laura Boldrini è in visita a Pistoia ed è ospite di don Biancalani e della parrocchia di Vicofaro, da tempo al centro delle polemiche sul tema ...

Da Laura Boldrini al 'piano Kalergi' : così i populismi hanno conquistato la Rete : Agli strumenti e ai terreni di lotta politica tradizionali negli ultimi anni si sono affiancati sempre di più articolate piattaforme di partecipazione online, ma anche social media, o addirittura meme,...

Da Laura Boldrini al "piano Kalergi" : così i populismi hanno conquistato la Rete : Agli strumenti e ai terreni di lotta politica tradizionali negli ultimi anni si sono affiancati sempre di più articolate piattaforme di partecipazione online, ma anche social media, o addirittura meme, con tanto di ragionamenti sui significati più o meno reconditi di Pepe The Frog, il personaggio-rana divenuto virale Oltreoceano. Il desiderio di protagonismo dal basso, i movimenti cresciuti attraverso la mobilitazione offline e ...

Molestie - Asia Argento e Laura Boldrini al summit mondiale delle donne a New York : Molestie, Asia Argento e Laura Boldrini al summit mondiale delle donne a New York L’attrice e Laura Boldrini protagoniste di un panel sull’Italia accolte dalle protagoniste del movimento #MeToo Continua a leggere

Asia Argento con Laura Boldrini : «Donne - uniamoci contro gli abusi» : Il Women in the World Summit che per tre giorni, dal 13 al 15 aprile, si tiene al David H. Koch Theater al Lincoln Center di New York, quest’anno si è aperto con la voce di Ambra Battilana Gutierrez. A luci ancora spente, con il palco ancora vuoto, sono le sue parole che risuonano nel teatro. Non è una performance, non è finzione. Sono le parole registrate durante un’operazione condotta dall’FBI nel 2015, dopo che Ambra ...

Laura Boldrini - Luciana Littizzetto e Roberto Saviano : pagliacciata su Instagram. Le foto sui social : L'ultimo capitolo su cui si scontra l'opinione pubblica è l'utilizzo di armi chimiche da parte di Bashar al-Assad sui civili siriani . Alcune figure dello spettacolo e della politica italiana si sono schierate contro la barbarie dei gas in Siria pubblicando sui social una foto che copre il naso e la bocca . Tra coloro che hanno emulato il gesto di Muhammad Najem, ragazzo ...

Asia Argento e Laura Boldrini insieme : l'attrice scende in campo - cosa fanno insieme : Asia Argento si butta in politica. E ovviamente non poteva stare con altri se non Laura Boldrini. 'In Italia ci hanno elette nemiche #1 perché dalla parte delle donne, della pace, la verità, le minoranze e gli immigrati', ...

Liberi e uguali - Sondaggio Index research : Laura Boldrini e compagni fuori dal Parlamento : Se si votasse oggi Forza Italia perderebbe tre punti percentuali passando dal 14 all'11 per cento mentre i due partiti premiati alle elezioni del 4 marzo guadagnerebbero consensi . Il Movimento 5 ...