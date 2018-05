Laptop con CPU Intel a 10 nanometri commercializzato in Cina : qualcosa si muove? : Ormai da diversi anni le principali aziende produttrici di CPU, Intel in primis, ma anche AMD e TSMC (nota per produrre i potentissimi processori degli iPhone Apple) cercano di ridurre le dimensioni del processo costruttivo dei loro chip. Attualmente lo standard più usato è quello dei 14 nanometri, ma già sono state testate CPU a 10 nanometri o meno: per esempio Samsung ha annunciato di aver completato i test produttivi di alcuni processori ad 8 ...

Primebook è un Laptop economico basato su PrimeOS (Android) : Primebook è un interessante notebook che fa girare PrimeOS, un sistema operativo basato su Android. Scopriamo quali sono le sue principali caratteristiche L'articolo Primebook è un laptop economico basato su PrimeOS (Android) proviene da TuttoAndroid.

MSI svela i nuovi Laptop con processori Intel Core i9 : I Core aggiuntivi, inoltre, sono particolarmente preziosi per i giocatori che effettuano lo streaming dei loro gameplay e in tutte le situazioni di multitasking avanzato. Grazie anche a una coppia di ...

Sconti fino a 300 Euro e tanti accessori in regalo con i Laptop MSI per i saldi di Primavera : Per festeggiare l'arrivo della Primavera MSI presenta l'iniziativa SPRING PROMO, che farà la gioia di quanti sono alla ricerca di un notebook per il gaming completo e performante ma a un prezzo davvero accattivante e corredato da diversi accessori in omaggio.L'iniziativa riguarda diversi modelli di differenti famiglie di laptop MSI, tra cui le serie GT, GS, GE, GP e GL.In particolare, il velocissimo GT75VR 7RE è ora in vendita a 2.799 Euro, ...

Acer annuncia il Laptop da gaming Nitro 5 con gli ultimi processori Intel Core : "Questi ultimi Intel Core di ottava generazione dedicati al mondo mobile sono i nostri prodotti più prestanti, progettati per oltrepassare i limiti del gioco e della creazione dei contenuti. Nei ...

Acer annuncia il Laptop da gaming Nitro 5 con gli ultimi processori Intel Core i+ : Acer ha presentato oggi l’ultima novità all’interno della propria serie di laptop da gaming Nitro 5, apprezzata per lo stile raffinato e per le prestazioni eccezionali rivolte al pubblico dei casual gamer. Spinto dai più recenti processori Intel® Core i7 e Intel Core i7 + di ottava generazione, il nuovissimo Nitro 5 da 15 pollici è ancora più veloce ed efficiente nella gestione dei thread ed offre agli utenti il massimo ...