L' analisi Il governo populista e la manovra finanziaria più difficile L' Italia in

Salvini : "Governo è un parto : accordo con M5s o voto"/ Di Maio : "Piegato a Berlusconi" : l'analisi di Giorgetti : Salvini boccia Di Maio: "Chiederò preincarico di Governo". Il leader della Lega chiude al Pd e avanza ipotesi di un esecutivo di minoranza: "dialogo con M5s o voto”: sulla legge elettorale..(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 13:50:00 GMT)

S&P e il governo che non c'è L'agenzia sfrutta lo stallo Assist per Mattarella. analisi : Si vede che l’Italia è terra di esperimenti finanziari (ad essere buoni). Ogni volta che ci sono elezioni compaiono infatti sulla scena attori caratteristici, da canovaccio della commedia all’italiana. Segui su affaritaliani.it

Governo - il Decalogo del M5S? Un viatico per altri Mario Monti Così Di Maio torna al 2011. analisi : Il Decalogo consegnato dal Professor Della Cananea è un'opera di imprinting, un messaggio che chi controlla il 5 Stelle utilizza per riconsegnare ideologicamente i cervelli degli italiani ai tecnici (siano essi economisti, banchieri o giudici)... Segui su affaritaliani.it

L'analisi/10 aprile - Colle : 'Governo di legislatura'. Arma del preincarico se stallo a terzo giro : Anche le aperture di Di Maio al Pd sembrano fatte più per spaventare gli alleati di Salvini nel centrodestra che per vera volontà politica. Tutti segnali che il capo dello Stato legge meglio di ...

L'analisi/9 aprile - il Colle dà tempo : 'Governo politico - no a incarichi al buio' : Un Pd debole, indeciso, privo di certezze torna al centro della scena politica. Forse non volendolo; certamente strattonato dal centrodestra e dal Movimento Cinque stelle, non perchè amato ma perchè ad oggi rappresenta l'arma di distruzione di massa all'interno dell'...

[L'analisi] Al governo con i compromessi oppure al voto. La scelta difficile di Di Maio stretto in una morsa tra gli arrabbiati e Mattarella : Non sarà facile per Luigi Di Maio uscire dal vicolo cieco in cui è finita la sua ipotesi di governo per il Paese. La proposta di un contratto alla tedesca unisce, ma la voglia di fare il premier a ...

L'analisi DEL VOTO MARCIANISE " La stoccata del circolo Pd a Velardi : il governo cittadino è stato percepito in maniera negativa dagli ... : ... nei prossimi giorni e per ogni giorno, ad individuare e analizzare tutte le ragioni di un risultato elettorale straordinariamente negativo, per elaborare una proposta, una linea politica , una ...