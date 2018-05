L’allarme degli esperti | “Dai maiali il nuovo virus che minaccia la salute umana”

meteoweb.eu

: RT @StampaNovara: L’allarme degli artigiani: non troviamo sarti, saldatori, elettrotecnici - gazambelli : RT @StampaNovara: L’allarme degli artigiani: non troviamo sarti, saldatori, elettrotecnici - Buffa_Andrea_S : Scatta l'allarme: immigrati occupano case degli anziani mentre sono via per curarsi - Apro_Formazione : L’allarme degli artigiani: non troviamo sarti, saldatori, elettrotecnici -

(Di lunedì 14 maggio 2018) Una nuovaallaumana arriva dai. Unsuino recentemente identificato, infatti, secondo un team internazionale può facilmente trovare la sua strada nelle cellule di esseri umani e altre specie, come si è visto da uno studio condotto in laboratorio. Una scoperta che solleva lo spettro di potenziali e insidiose nuove epidemie. I ricercatori della Ohio State University negli Usa e dell’Università di Utrecht nei Paesi Bassi hanno collaborato per comprendere meglio i segreti dele la sua portata. Il loro studio, che per primo mette in luce una possibile trasmissione di questo patogeno tra specie diverse, è pubblicato online su ‘Pnas’. Il deltacoronasuino è stato identificato per la prima volta nel 2012 in alcuniin Cina, ma non era associato a una malattia. È stato rilevato poi per la prima volta negli Stati Uniti nel ...