' L' aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo' | il manifesto scatena la polemica

Roma - il manifesto : “L’aborto è la prima causa di femminicidio”. Commissione Commercio : “A breve sarà rimosso” : “L’aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo #stopaborto”. Roma, Via Salaria. Dietro la scritta, che compare sul manifesto in bianco e nero, un pancione abbracciato dalle mani della madre. Promotrice dell’affissione è Citizen Go, associazione spagnola prolife, contro le sedicenti teorie del gender, l’eutanasia e le unioni omosessuali. Ma il manifesto, spiega Andrea Coia, presidente della Commissione ...