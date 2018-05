tg24.sky

: La Spezia – Incidente mortale nei cantieri navali, morti due operai - LiguriaOggi : La Spezia – Incidente mortale nei cantieri navali, morti due operai - elisadeamicis1 : RT @SkyTG24: La Spezia, incidente sul #lavoro: un operaio morto e uno in fin di vita - primocanale : La Spezia, incidente in un cantiere navale: morto un operaio -

(Di lunedì 14 maggio 2018) Lasul: une uno in fin diSecondo i carabineri, i due lavoratori sarebbero stati schiacciati da una pesante lastra metallica mentre erano impegnati in un cantiere navale della cittadina ligure. In corso il sopralluogo Parole chiave: la_operai incidenti_