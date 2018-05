La scelta di Nilufar | Paolo Crivellin attacca la tronista di Uomini e Donne

“Sentito?”. Sfugge una frase che svela la scelta di Nilufar. Il microfono era acceso… : Dopo quella di Nicolò Brigante, è ancora tempo di scelte a Uomini e Donne. Prima della fine della stagione, anche Nilufar Addati, Sara Affi Fella e Mariano Catanzaro dovrebbero capitolare (il condizionale è d’obbligo perché al trono classico non si resta mai digiuni di colpi di scena). La prima a prendere una decisione sarà proprio Nilufar, che fino a pochi mesi fa sedeva dall’altra parte della barricata, tra le ...

Registrazione Uomini e donne 15 maggio - la scelta di Nilufar : ecco cosa succede : Grande attesa per la nuova Registrazione di Uomini e donne trono classico in programma questa settimana. Le anticipazioni ufficiali rivelano che i tre tronisti rimasti in carica torneranno di nuovo nello studio di Maria De Filippi questo martedì 15 maggio per registrare la nuova puntata che vedremo poi in onda la prossima settimana su Canale 5. Noi seguiremo la Registrazione in diretta, dandovi in anteprima tutte le anticipazioni su quello che ...

Registrazione Uomini e donne - la scelta di Nilufar : ecco cosa succede : Grande attesa per la nuova Registrazione di Uomini e donne trono classico in programma questa settimana. Le anticipazioni ufficiali rivelano che i tre tronisti rimasti in carica torneranno di nuovo nello studio di Maria De Filippi questo martedì 15 maggio per registrare la nuova puntata che vedremo poi in onda la prossima settimana su Canale 5. Noi seguiremo la Registrazione in diretta, dandovi in anteprima tutte le anticipazioni su quello che ...

Uomini e Donne - la scelta di Nilufar in villa : La tronista partenopea annuncia la scelta con un video: "Mai avrei pensato di provare emozioni così forti"

La scelta di Nilufar Addati è Giordano o Nicolò?/ Uomini e donne - annuncio con dedica speciale della tronista : A Uomini e donne anche per Nilufar Addatti si sta avvicinando il momento della scelta. Per chiarirsi le idee ha passato il week-end in villa insieme ai due corteggiatori(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 16:35:00 GMT)

Uomini e Donne news : Nilufar vicina alla scelta - il gesto di Sara Affi Fella : Uomini e Donne news: Nilufar Addati annuncia la sua scelta e Sara Affi Fella fa un gesto importante A Uomini e Donne, attraverso un video speciale, Nilufar Addati ha annunciato di essere pronta a fare la sua scelta, che ricadrà o su Giordano Mazzocchi o su Nicolò Ferrari. I due corteggiatori sono riusciti a colpire […] L'articolo Uomini e Donne news: Nilufar vicina alla scelta, il gesto di Sara Affi Fella proviene da Gossip e Tv.

LA scelta DI NILUFAR ADDATI È GIORDANO O NICOLÓ?/ Uomini e donne - i tre in villa : gli ultimi aggiornamenti : A Uomini e donne anche per NILUFAR Addatti si sta avvicinando il momento della SCELTA. Per chiarirsi le idee ha passato il week-end in villa insieme ai due corteggiatori(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 15:40:00 GMT)

La scelta di Nilufar Addati è Giordano o Nicolò?/ Uomini e donne - registrazione in villa in questi giorni : A Uomini e donne anche per Nilufar Addatti si sta avvicinando il momento della scelta. Per chiarirsi le idee ha passato il week-end in villa insieme ai due corteggiatori(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 12:26:00 GMT)

Uomini e Donne/ Giordano e Nicolò - prima della scelta il gesto d'amore per Nilufar Addati (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni Trono classico. Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari fanno un ultimo gesto d'amore per Nilufar Addati prima della scelta(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 07:35:00 GMT)

U&D - la mamma di Nilufar svela la scelta? L'indizio sui social Video : E' tempo di scelte a 'Uomini e donne', il famoso programma televisivo pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Dopo la scelta di Nicolò Brigante [Video] registrata in data 26 aprile, Nilufar Addati si appresta ad abbandonare il trono e concludere la propria avventura presso lo studio Mediaset di Canale 5. L'ex corteggiatrice di Mattia Marciano è ufficialmente pronta a scegliere: chi tra Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari? Uno strano 'like' sui ...

U&D - la mamma di Nilufar svela la scelta? L'indizio sui social : E' tempo di scelte a 'Uomini e Donne', il famoso programma televisivo pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Dopo la scelta di Nicolò Brigante (registrata in data 26 aprile), Nilufar Addati si appresta ad abbandonare il trono e concludere la propria avventura presso lo studio Mediaset di Canale 5. L'ex corteggiatrice di Mattia Marciano è ufficialmente pronta a scegliere: chi tra Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari? Uno strano 'like' sui ...

Uomini e Donne / Nilufar Addati pronta alla scelta : le parole di Nicolò Ferrari (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni Trono classico. Nilufar Addati sceglierà Nicolò Ferrari? La differenza con Giordano Mazzocchi e una certezza(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 21:08:00 GMT)

Uomini e Donne - Nicolò Federico Ferrari scelta di Nilufar Addati? : "Mi piace molto il mix culturale" : A pochi giorni dalla scelta di Nilufar Addati, Nicolò Federico Ferrari ha rilasciato una lunga intervista, ad Uomini e Donne Magazine, raccontando i propri desideri se la tronista dovesse sceglierlo preferendolo a Giordano:prosegui la letturaUomini e Donne, Nicolò Federico Ferrari scelta di Nilufar Addati?: "Mi piace molto il mix culturale" pubblicato su Gossipblog.it 10 maggio 2018 14:11.

Uomini e Donne : quando vedremo le prime immagini della scelta di Nilufar? Video : Ritorniamo a parlare di televisione e Gossip e lo facciamo occupandoci di tutto quello che sta succedendo ai protagonisti del trono di Nilufar Addati [Video]. Nelle ultime ore infatti è stata resa nota finalmente la data della registrazione in cui verranno mostrate in anteprima le prime immagini della scelta della napoletana. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. La scelta della tronista napoletana Nel corso dell'ultima registrazione ...