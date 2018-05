La pendenza della Torre di Pisa l' ha salvata dai terremoti I risultati di

Napoli - risponde al telefono durante la tac : la foto della risonanza magnetica/ La dipendenza da smartphone : risponde al cellulare durante la tac, Napoli: la paziente non resiste e crea all'arme all'Ospedale Cardarelli. La foto fa il giro del web.

Guardian : presidente della Serbia possibilista su indipendenza del Kosovo - : Nell'intervista con il giornale britannico Vui ha affermato che nei prossimi sei mesi sono la finestra dell'anno per la firma di questo accordo. "Siamo pronti a discutere assolutamente di qualsiasi ...

“Adesso t’ammazzo”. La moglie sempre al telefono - lui si infuria e le si avventa contro - stanco della sua dipendenza da social. Una folle raptus dall’assurda motivazione. È finita così : Lei, come tanti in questa epoca sempre più social, viveva costantemente schiava dei suoi profili, lo sguardo perennemente chino sul telefonino per pubblicare foto e post e controllare i like e le condivisioni ricevute. Lui, il marito, aveva iniziato a non sopportare più l’atteggiamento della consorte, aggredendola verbalmente e intimandole di smetterla. Fino a quando, purtroppo, la storia non ha preso una piega drammatica, culminata ...

Baldini : 'Vado nelle scuole a parlare della dipendenza dal gioco'. Selvaggia Lucarelli : 'Non sei ancora guarito' : Marco Baldini parla della sua dipendenza dal gioco, che l'ha mandato in rovina, e a fargli da contraltare c'è Selvaggia Lucarelli . Sono i primi ospiti sul canale NOVE di Discovery Italia, dove arriva ...

Il referendum sull’indipendenza della Nuova Caledonia dalla Francia si terrà il 4 novembre : Il Congresso della Nuova Caledonia, una collettività francese d’oltremare che si trova a est dell’Australia, ha fissato la data del referendum per l’indipendenza dalla Francia: il 4 novembre 2018. In Nuova Caledonia è presente da decenni un forte movimento separatista. The post Il referendum sull’indipendenza della Nuova Caledonia dalla Francia si terrà il 4 novembre appeared first on Il Post.

Clementino e la cocaina - la confessione della dipendenza e la cura in comunità : “Da Sanremo a pulire cessi in un attimo” : Il rapporto tra Clementino e la cocaina è stato al centro dell'incontro che ha visto protagonista il cantautore campano sul palco del festival Storie Digitali in scena a Milano dal 15 al 17 marzo. Il rapper di Nola, ospite della kermesse per parlare della sua musica che proprio sul web ha cominciato a farsi strada ormai oltre un decennio fa, ha confessato di essere uscito da una comunità di recupero per tossicodipendenti da appena due ...