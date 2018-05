La madre di Giulio Regeni inizia lo sciopero della fame

Regeni - da oggi la madre di Giulio in sciopero della fame : Regeni, da oggi la madre di Giulio in sciopero della fame Regeni, da oggi la madre di Giulio in sciopero della fame Continua a leggere L'articolo Regeni, da oggi la madre di Giulio in sciopero della fame proviene da NewsGo.

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora omicidio Regeni : madre Giulio - “sciopero fame per arresto avvocato Amal” : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: omicidio Regeni, la madre di Giulio inizia lo sciopero della fame contro l'arresto dell'avvocato Amal Fathy, impegnata nel cercare la verità sul caso(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 14:18:00 GMT)

La madre di Regeni in sciopero della fame per l'arresto di Amal Fathy - l'attivista egiziana che cerca la verità su Giulio : Nel tira e molla di arresti, minacce e tensioni da parte delle autorità egiziane, la madre di Giulio Regeni, Paola, insieme con il legale della famiglia Alessandra Ballerini, mette in gioco se stessa per protestare contro il fermo di Amal Fathy. Non si tratta di una donna qualunque, è la moglie di Mohamed Lotfy, il direttore esecutivo di una ong - la "Commissione egiziana per i diritti e le libertà (Ecrf)" - impegnata ...

La madre di Giulio Regeni ha iniziato uno sciopero della fame : Paola Regeni, madre di Giulio Regeni, ha iniziato un sciopero della fame per protestare contro la detenzione in Egitto di Amal Fathy, moglie del consulente legale della famiglia Regeni in Egitto, Lofty Fathy. Amal Fathy è stata arrestata venerdì scorso, The post La madre di Giulio Regeni ha iniziato uno sciopero della fame appeared first on Il Post.

Regeni - da oggi la madre di Giulio in sciopero della fame : La madre di Giulio Regeni comincia oggi lo sciopero della fame contro il fermo in Egitto della moglie del direttore dell'Ong che sta assistendo a Il Cairo la famiglia del giovane ricercatore ucciso. ...

Maurizio Martina foto sulla tomba di Giulio Regeni/ madre furibonda - sul caso nessun passo avanti : Giulio Regeni, la mamma contro la foto di Maurizio Martina: lo scatto del segretario del Partito Democratico sulla tomba del ricercatore ucciso in Egitto, Scoppia la polemica.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 21:53:00 GMT)

Regeni - la madre di Giulio attacca Martina per la foto sulla tomba del figlio. Il segretario Pd si scusa : Maurizio Martina , ieri in Friuli per appuntamenti politici, ha voluto rendere omaggio in forma privata alla tomba di Giulio Regeni a Fiumicello, in provincia di Udine. Ed è stato fotografato davanti ...

Martina (Pd) fotografato alla tomba di Regeni - l’ira della madre di Giulio : “Fatto gravissimo” : La madre di Giulio Regeni, Paola Deffendi, ha duramente attaccato il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, per la foto in cui si vede al cimitero, mentre deposita un fiore sulla tomba del giovane ricercatore ucciso in Egitto. La madre scrive su Facebook: "Fatto gravissimo, nessuna strumentalizzazione su Giulio".Continua a leggere