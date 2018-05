La madre di Giulio Regeni ha iniziato uno sciopero della fame

Regeni - da oggi la madre di Giulio in sciopero della fame : La madre di Giulio Regeni comincia oggi lo sciopero della fame contro il fermo in Egitto della moglie del direttore dell'Ong che sta assistendo a Il Cairo la famiglia del giovane ricercatore ucciso. ...

Martina (Pd) fotografato alla tomba di Regeni - l’ira della madre di Giulio : “Fatto gravissimo” : La madre di Giulio Regeni, Paola Deffendi, ha duramente attaccato il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, per la foto in cui si vede al cimitero, mentre deposita un fiore sulla tomba del giovane ricercatore ucciso in Egitto. La madre scrive su Facebook: "Fatto gravissimo, nessuna strumentalizzazione su Giulio".Continua a leggere