La Madre che ci aiuta ogni giorno

Indonesia - quando una Madre decide che suo figlio farà il kamikaze : La notizia è arrivata nel giorno della festa della mamma. E subito ho immaginato questa donna, ho disegnato il suo profilo in una stanza in penombra, i suoi preparativi silenziosi e calcolati. Mi sono chiesta come erano i lineamenti del suo viso: tirati o distesi. Se vuoti i suoi occhi, sfuggente il suo sguardo. Se le sue mani erano nodose o delicate. Come si è rivolta ai suoi figli, chiedendo loro di vestirsi, infilarsi i vestiti, allacciarsi ...

"Molto di quello che ho fatto lo devo a lei". Trump omaggia sua Madre - ma "dimentica" Melania : "Molto di quello che ho fatto e di quello che sono diventato è grazie a mia madre. Mi manca molto". Così Donald Trump ha voluto ricordare sua madre, scomparsa nel 2000, in un video pubblicato su twitter in occasione del Mother's day. Peccato però che il presidente americano abbia "dimenticato" di menzionare sua moglie Melania, madre del suo figlio più giovane, oltre alle due ex mogli, dalle quali ha avuto altri ...

La Madre di Regeni in sciopero della fame per l'arresto di Amal Fathy - l'attivista egiziana che cerca la verità su Giulio : Nel tira e molla di arresti, minacce e tensioni da parte delle autorità egiziane, la madre di Giulio Regeni, Paola, insieme con il legale della famiglia Alessandra Ballerini, mette in gioco se stessa per protestare contro il fermo di Amal Fathy. Non si tratta di una donna qualunque, è la moglie di Mohamed Lotfy, il direttore esecutivo di una ong - la "Commissione egiziana per i diritti e le libertà (Ecrf)" - impegnata ...

10 segnali che stiamo diventando come nostra Madre : Urlava di non esagerare con il trucco alle scuole medie, disapprovava il nostro primo ragazzo serio, ha sempre notato subito quando qualcosa non andava (ma non volevamo dirlo): è la mamma. Madri e figlie sono biologicamente programmate per combattere. E, naturalmente, tutte noi abbiamo giurato di non diventare come loro, una volta adulte. Da piccole, non capivamo perché faceva determinate cose, ma poi crescendo, le sue abitudini folli non ...

Madre e figlia travolte e uccise a Palermo - il pirata confessa : 'Sono fuggito perchè senza assicurazione e patente' : Madre e figlia sono morte investite da un pirata mentre attraversavano la strada nella notte di ieri. Anna Maria La Mantia, 63 anni, e la figlia, Angela Merenda, 43 anni, sono state investite da una ...

Sana Cheema - ultime notizie : Madre e zia indagate : Sana Cheema ultime notizie – L’omicidio della ragazza pakistana che viveva a Brescia continua ad interessare le autorità estere e italiane. Dopo l’interrogatorio al padre, il fratello e lo zio della vittima, ora gli investigatori si stanno concentrando anche sulla madre e la zia di Sana Cheema. Le ultime notizie, confermate da Il Giornale di Brescia sottolineano come gli inquirenti siano ancora in attesa dei risultati ...

Hunziker cita Madre Teresa - ma lo scatto hot scatena le critiche : "Cosa c'entra con una tua foto mezza nuda?" : "Le cicatrici sono il segno che è stata dura. Il sorriso è il segno che ce l'hai fatta". In un post pubblicato sul suo account Instagram, Michelle Hunziker ha accompagnato una sua foto, di rosso vestita, con una citazione di Madre Teresa di Calcutta. La combinazione non è stato gradita dagli utenti del social, che hanno giudicato troppo hot lo scatto, accostato alle parole della santa.Nella foto, Michelle è sorridente ...

