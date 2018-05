Blastingnews

: #MY7H, da applausi. Congratulazioni a chi ha saputo andare oltre i limiti, vincendo @SerieA_TIM e #TIMCup. ???? Brav… - sampdoria : #MY7H, da applausi. Congratulazioni a chi ha saputo andare oltre i limiti, vincendo @SerieA_TIM e #TIMCup. ???? Brav… - repubblica : #RomaJuve 0-0. La #Juventus è campione d'Italia, arriva il 34esimo scudetto, sette consecutivi: è record [LO SPECIA… - Eurosport_IT : Cambiano gli uomini, cambiano gli schemi, non cambia il risultato... La Juventus è sempre campione! 7????? #RomaJuve -

(Di lunedì 14 maggio 2018) Laha ottenuto il settimo scudetto consecutivo grazie al pareggio a reti bianche in casa della Roma di Di Francesco, ormai sicura della qualificazione nella prossima Champions League. Per Massimiliano Allegri questo è il quarto "Double" vinto grazie anche alle 4 Coppe. Per quanto riguarda la sfida del "Marassi" tra Sampdoria e Napoli, quest'ultimi hanno ottenuto tre punti, ormai inutili visto il pari bianconero ed il gap di punti in classifica (-4), grazie alle reti di Arkadiusz Milik e Raùl Albiol. Niente Europa invece per i blucerchiati di Giampaolo. Roma-Juve: punto che vale lo scudetto I padroni di casa sono scesi in campo col 4-3-3 con Alisson in porta, difesa composta da Florenzi, Fazio, Juan Jesus e Kolarov, centrocampo costituito da Lorenzo Pellegrini, De Rossi e Nainggolan, mentre in attacco confermati El Shaarawy, Džeko e Cengiz Ünder. L'ex allenatore del Milan ...