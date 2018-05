La Juve e quel ' vizio' di vincere | 7 scudetti per 7 peccati capitali

Juventus-Milan - Gattuso / "La finale di Coppa Italia per noi vale come la quella del Mondiale" : Juventus-Milan, Gattuso: il tecnico rossonero parla della finale di Coppa Italia di domani e sottolinea come per la sua squadra valga come una finale dei Mondiali.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 22:03:00 GMT)

Juve - il motore è in riserva? Non certo quello di Douglas Costa : I bianconeri si preparano a festeggiare il settimo scudetto. Prima però c'è in programma la finale di Coppa Italia: Allegri si affida ancora al suo numero 11 per conquistare il primo trofeo stagionale

Napoli - Aurelio De Laurentiis/ “Sarri? Giocano sempre quelli - finito presto la benzina - la Juve non ha rubato" : Napoli, Aurelio De Laurentiis: “Sarri? Giocano sempre quelli, finito presto la benzina, la Juve non ha rubato". Le parole del patron dei partenopei, che anticipano il divorzio dal tecnico(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 10:22:00 GMT)

Juve - Higuain : "Sentivo la palla del 3-2. Che mazzata che ho dato con quel gol" : Le ultime tre giornate di campionato, ma anche la finale di Coppa Italia con il Milan. E' un finale di stagione intenso per la Juventus che ha salutato con grande amarezza la Champions League ma che ...

Napoli - la frecciata di Maurizio Sarri su Juventus e arbitri : 'Finirà anche quello che vediamo in Italia' : 'Nella vita tutto finisce'. Maurizio Sarri , dopo la sconfitta 0-3 del suo Napoli in casa con la Fiorentina che scrive, probabilmente, la parola fine sul sogno scudetto, parla della Juventus ma la ...

L’arroganza di Allegri a Sky : ecco lo “stile Juve”. E quell’infelice esempio sul Basket : Massimiliano Allegri continua a collezionare brutte figure: nonostante alleni una squadra fortissima, con un organico al livello delle migliori 3-5 squadre del mondo, la sua Juventus ogni volta che scende in campo fornisce prestazioni imbarazzanti. E facendo finta che ieri sera a San Siro non ci siano stati gli scandalosi errori di Orsato che hanno consentito alla Juve di rimanere 86 minuti in superiorità numerica quando in realtà Vecino non ...

Juventus - Khedira : 'Rimaniamo uniti e diamo tutto quello che abbiamo' : TORINO - Inter - Juve si avvicina e per i bianconeri sarà una partita che potrà decidere le sorti di questa stagione. Così Sami Khedira carica l'ambiente tramite il proprio profilo Instagram: '...

Juventus-Napoli e quella 'responsabilità' che va oltre lo scudetto Video : 4 L'Italia s'è desta? Calcisticamente parlando ci sono discreti segnali di vita, quelli arrivati dai quarti di finale di Champions dove la Roma ha festeggiato la grande impresa della remuntada sul Barcellona e la #Juventus ha 'rischiato' seriamente di riscrivere la storia al Santiago Bernabeu. Per il resto siamo talmente sinceri da sfiorare il cinismo: tra meno di due mesi iniziano i Mondiali in Russia e la ferita per la mancata ...

Volpecina - da Napoli a Torino : 'Ma che sfizio quel gol alla Juve' : Trent'anni fa giocò, segnò e vinse. Altri tempi, altro calcio, altre squadre d'accordo ma le sensazioni e il tipo di partita più o meno si somigliano. Peppe Volpecina, terzino di fascia sinistra con ...

SERIE A - ROCCHI ARBITRERÀ JuveNTUS NAPOLI/ È già polemica per quella famosa sfida contro la Roma : Arbitri SERIE A, JUVENTUS-NAPOLI a ROCCHI: bianconeri sempre vittoriosi con il fischietto di Firenze. Toccherà al miglior arbitro italiano dirigere l’incontro più importante della stagione(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 19:01:00 GMT)

Juventus-Napoli - quel mezzo punto che può dare lo Scudetto : 1 di 6 Successiva TORINO - Si riparte, a +4 sulla diretta inseguitrice e con il ritorno dello scontro diretto da giocarsi in casa: al netto di rovesciate subite e di rovesciate di pronostici augurate ...

Juventus - Allegri/ "Pjanic ci sarà - Higuain forse. Crotone gara più decisiva di quella col Napoli" : Juventus, Allegri: il tecnico bianconero sottolinea come la gara contro il Crotone sia ancora più importante di quella con il Napoli. Le ultime su Miralem Pjanic e Gonzalo Higuain.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 16:24:00 GMT)

Juventus - Allegri avverte : 'La partita di Crotone più importante di quella col Napoli' : 'Tra le due partite di questa settimana, la partita con il Crotone sarà la più importante e decisiva perché arrivare a +6 allo scontro diretto con il Napoli è un vantaggio importante'. Lo ha detto l'...