La IX edizione della Rassegna Nazionale Cori Giovanili e Scolastici Città di

Andrano - Lecce - - IX edizione delle Festa della Scienza : ... Alle ore 10:00 la Conferenza Stampa presso la Biblioteca del parco nel Castello di Andrano per presentare il progetto Festa della Scienza con la partecipazione di tutte le autorità coinvolte. Alle ...

Dal 17 al 21 maggio 2018 a Castel Bolognese - Ra - si svolgerà la 387 edizione della Sagra di Pentecoste - Castel Bolognese - : Tutte le manifestazioni e gli spettacoli sono rigorosamente gratuiti, mescita vini tipici locali, mostre, rassegne ed eventi culturali organizzati dal Comune di Castel Bolognese completano l'offerta ...

'W la mamma' non si farà : annullata la seconda edizione della festa : 'Strumentalizzare tutto è lo sport preferito di chi invece si professa solo a parole paladino della pace sociale'. Così l'Alternativa ha commentato la propria scelta di rinviare 'W la mamma' a data da destinarsi. 'La festa, che ...

Energia : eccellenze ENEA al centro della 6° edizione del Premio Hausmann & Co – Patek Philippe : Martedì 15 maggio alle ore 11,30, presso la sede ENEA di Roma (via Giulio Romano 41), si terrà la presentazione della 6a edizione del Premio Hausmann & Co – Patek Philippe, dedicata quest’anno alle giovani eccellenze della ricerca ENEA. Nel corso della mattinata verranno annunciati i premi e svelati i dettagli del “campus delle energie”, un nuovo polo formativo per la formazione di studenti e giovani ricercatori nei settori ...

101°edizione del Giro d'Italia - la Polizia ancora una volta a fianco della carovana rosa : L'Aquila - E’ partito da Catania, dopo le prime tappe in territorio estero, il 101° Giro d’Italia e ad accompagnarlo, come sempre, c’è la Polizia Stradale impegnata nei servizi di scorta dei ciclisti per tutta la manifestazione fino alla tappa finale di Roma, il 27 maggio prossimo, per un totale di circa 3.600 Km. Gli operatori della Polizia Stradale sono 41, di cui 27 motociclisti, 12 operatori in auto tra cui la nuova Alfa Romeo ...

Mostra dell’artigianato di Feltre - il gioco è protagonista della 32ª edizione : È il gioco di espressioni artistiche il tema centrale attorno al quale ruotano le mostre e le esposizioni organizzate per la Mostra dell’artigianato Artistico e Tradizionale di Feltre, quest’anno giunta alla 32^ edizione. Una manifestazione che per tre giorni, dal 29 giugno al 1° luglio 2018, anima le vie e gli androni dei palazzi nobiliari assieme alle antiche botteghe del centro storico cittadino. Un evento per celebrare le eccellenze dei ...

Montalto di Castro - al via la XV edizione della sagra dell'Asparago Verde : ... il laboratorio a cura delle cooperative Fattorie Solidali e Alicenova a Via Aurelia Tarquinia, insieme alle letture per bambini della libreria "Il Bianconiglio"; gli spettacoli con le bolle di ...

C. Italiano di Sitting Volley : la formula - le sedi e il calendario della 2a edizione : Squadre: Pallavolo Missaglia LC, Diasorin Fenera Chieri '76, Polisportiva Qui Sport e Punta allo Zero Parma. SEMIFINALI - Per il Campionato maschile accederanno alle Semifinali, che si svolgeranno il ...

SALONE DEL LIBRO DI TORINO/Al via alla presenza dei presidenti di Camera e Senato : i numeri della 31° edizione : SALONE del LIBRO di TORINO si apre oggi al Lingotto alla presenza dei presidenti di Camera e Senato: i numeri della 31° edizione e i grandi ospiti attesi.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 08:19:00 GMT)

Reggionarra 2018 - presentata la 13edizione della 'Città delle storie'. A Reggio Emilia dal 18 al 20 maggio : Il progetto Reggio Emilia Città senza Barriere, compagno di viaggio importante, propone gli spettacoli Dora e il Gentilorco e Siamo senza titolo. Narrazioni senza titolo, con il cuore favorendo l'...

Mostra dell'Artigianato a Feltre : il gioco è il protagonista della 32ma edizione : Durante l'intera manifestazione sono inoltre previsti spettacoli per bambini che spaziano dal teatro alla giocoleria e l'arte circense. Intanto, per tre giorni, tra le vie della cittadella medievale, ...

Gli chef USA al Girotonno - per la 16ª edizione della rassegna gastronomica internazionale in programma dal 24 al 27 maggio nell'isola di San ... : Al tramonto del sole spettacoli, musica e concerti gratuiti sul palco allestito in corso Battellieri. Giovedì 24 maggio si comincia con "Banditi e Campioni" , un concerto tributo a Fabrizio De Andrè ...

Festival lirico Verona 2018 : date e programma della 96edizione : L'Arena di Verona Opera Festival 2018 quest'anno inaugura con una nuova produzione di Carmen di Georges Bizet, opera tra le più rappresentate al mondo, insieme ad cavalli di battaglia del "tempio ...

Nardò : tutto pronto per la prima edizione della "Coppa delle Coppe" : ... presso il centro sportivo "Vacanze Serene" di Nardò , organizzato dal consigliere comunale delegato allo Sport Antonio Tondo e dal presidente della consulta dello Sport Tony De Paola .