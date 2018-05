“La fibrosi cistica mi ha portato via mia moglie e nostro figlio E ora cammino per

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 maggio 2018) Quello di Christian Cappello è un racconto in cui solitudine e condivisione si rincorrono, s’invertono le parti, giocano a creare una trama migliore. Dopo aver perso la sua compagna Marta e il bambino che aspettavano nel dicembre del 2015, Christian è partito per provare a dare un senso al dolore. Il suo non poteva essere un viaggio qualunque, doveva essere un viaggio speciale. E così è stato: un giro dell’Italia a piedi per raccogliere fondi per la, la più diffusa in Italia tra le malattie genetiche gravi. “Durante l’ultimo Natale che abbiamo trascorso insieme, io e Marta ci siamo scambiati come regalo una donazione benefica, cosa che facevamo tutti gli anni – racconta -, ed entrambi avevamo scelto un’associazione dedicata a questa malattia, pur non essendone affetti”. Così, quando qualche mese dopo la scomparsa della sua compagna ha deciso di mettersi in ...