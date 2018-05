La Confessione | Vladimir Luxuria | “Avances da parlamentari del Family Day Smettevano se

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 maggio 2018) “Se insistevano con le avances i politici finti bacchettoni, minacciavo di dirlo ai giornalisti”. A ‘La‘, lunedì 14 maggio alle 22.20 su Nove,, ospite di Peter Gomez, svela i flirt avuti a Montecitorio coi politici. “Lei ha avuto avances in Parlamento?”, chiede Peter Gomez. “Come si chiama questa trasmissione?”, scherza. “La”, replica il conduttore. “Sì, tante, sa come è fatto il Parlamento Gomez? C’è un piccolo spazio – spiega l’ex onorevole di Rifondazione Comunista indicando il piano del tavolo -, e sotto una specie di citofono, come nelle stanze d’albergo. Ci collega direttamente agli altri scranni”.entra nei dettagli: “Mi capitava spesso, nelle lunghe sedute alla Camera, di avere qualcuno che mi telefonava per farmi delle lunghe avances. Fin qui, va bene…”. Talvolta, però, la chiamata arrivava dalle ...